[Preview VO] Storm: Earth's Mightiest Mutant #1

La guerre la plus dangereuse qui existe gronde plus fort... et plus près !

La preview VO de Storm: Earth's Mightiest Mutant #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Murewa Ayodele et dessiné par Federica Mancin. La cover principale est de R.B. Silva et les variant covers d'Elizabeth Torque et Pablo Villalobos pour ne citer qu'eux. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 4 février pour 4.99$.

LA GUERRE PAR-DESSUS TOUT – la guerre la plus dangereuse qui existe – gronde plus fort et plus près. Alors que le cosmos se prépare à l'annihilation, STORM, inconsciente de la menace imminente, tourne son regard vers l'intérieur – vers son foyer – vers la TERRE. La mutante la plus puissante de la Terre devient à nouveau la protectrice de la Terre… dans un nouveau chapitre audacieux de sa vie. Dans ce nouveau départ, STORM participe à la cérémonie japonaise du thé avec un ennemi et visite la France pour un bal masqué avec des monstres. Cependant, tout se termine par des funérailles déchirantes… car dans cette nouvelle ère d'ORORO MUNROE, proposée par Murewa Ayodele (I AM IRON MAN, STORM, ROGUE STORM) et Federica Mancin (EXCEPTIONAL X-MEN, MILES MORALES: SPIDERMAN), MISTRESS DEATH n'est jamais loin. Avec DEATH traquant les ombres, attendez-vous à des effusions de sang, de la brutalité, du barbarisme et des émotions audacieuses dans ce tout nouveau STORM: EARTH'S MIGHTIEST MUTANT.