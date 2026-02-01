Un changement de présidence est à venir chez Disney !

C'est le moment d'envoyer vos CV !

Il n'y a pas que du côté de la DC Comics/Warner Bros que cela bouge. Visiblement, il y a de l'ambiance également du côté de Marvel... et un air de déjà vu ! Selon un article de Deadline, le président directeur général du groupe Disney, Bob Iger, va rejoindre le rang des retraités. Pourquoi un air de déjà vu ? Parce qu'il avait déjà abandonné ses fonctions en 2020, remplacé par Bob Chapek, avant de retrouver son poste.

Toujours selon Deadline, le conseil d'administration de Disney devrait avancer un nouveau nom pour prendre la tête de Disney d'ici le mois de mars. De son côté, Iger ne prendra sa retraite qu'en fin d'année afin que le passage de flambeau se fasse en "douceur".

Selon les dires, Dana Walden et Josh D'Amaro seraient les deux noms à sortir du lot pour prendre le relais mais bien sûr, il va falloir attendre afin d'avoir une confirmation.