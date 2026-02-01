[Preview VO] Planet of the Apes vs. Fantastic Four #1

La Première Famille de Marvel se retrouve bloquée sur la Planète des Singes !

La preview VO de Planet of the Apes vs. Fantastic Four #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Josh Trujillo et est dessiné par Andrea Di Vito avec une cover de Cory Smith. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 4 février pour 4.99$.

Les mondes se rencontrent ! La Première Famille de Marvel se retrouve bloquée sur la Planète des Singes ! Assistez à un moment historique : pour la toute première fois, les Quatre Fantastiques croisent le chemin de Cornelius, Zira, Ursus et, bien sûr, du Docteur Zaius ! Mais ils ne seront pas seuls ! Des ennemis emblématiques de l'univers Marvel ont jeté leur dévolu sur la Cité des Singes, préparant le terrain pour une bataille royale inoubliable !

