De nouveaux personnages bien connus des fans débarquent dans Absolute Batman

Attention, cette news contient des informations sur Absolute Batman #16 qui vient tout juste de sortir aux Etats-Unis. Si vous ne désirez pas être spoilés, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Absolute Batman #16 est sorti ce mercredi. Un titre important parce qu'il met l'arc Abomination définitivement derrière nous mais également parce qu'il a présenté, pour la première fois, des personnages dans leur version Absolute. Le premier est bien connu des fans de Batman puisqu'il s'agit de Lucius Fox. Dans cette version, il n'est pas l'employé de Bruce Wayne mais son boss sur le chantier :

Compréhensif, amical et à la fois sérieux, Lucius Fox n'est peut-être pas l'employé de Wayne mais il reste le personnage profondément humain que nous connaissons.

Concernant l'autre personnage ou plutôt... les autres personnages, il s'agit de l'Absolute Suicide Squad. Dans le numéro, le groupe introduit par Absolute Zatanna que nous vous avions déjà présenté par le passé :

Pour rappel, voici le synopsis du numéro :

Absolute Batman en Enfer ! Deuxième partie de notre histoire Absolute Batman / Absolute Wonder Woman : Bruce Wayne se lance dans une quête désespérée pour sauver son ami Waylon, transformé en un monstrueux crocodile errant dans les égouts, consumé par une faim mortelle. Le dernier espoir de Batman est de se tourner vers un dieu… mais devra-t-il descendre dans les profondeurs de l’enfer pour l’obtenir ?

