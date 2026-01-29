Twitch du 29/01 : Wonder Man, The Beauty, 28 ans plus tard, les numéros #1 de la VO

Venez débattre avec nous :)

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch... c'est aujourd'hui 20h !

Nous commencerons par le classique Les numéros #1 de la VO. Nous parlerons de Knull, Iron Man, Rogue et même de Lara Croft, pour ne citer que ces personnages. Nous continuerons avec notre avis sur le film 28 ans plus tard : Le temple des morts. Ensuite, nous retournerons du côté des comics avec nos impressions sur les trois premiers épisodes de la série TV The Beauty, adapté du comics éponyme. Enfin, nous terminerons la soirée avec notre avis sur le petit dernier de l'écurie Disney/Marvel : Wonder Man.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à tout à l'heure à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

