  1. Accueil
  2. MDCU
MDCU

Replay du Twitch du 29/01 : Wonder Man, The Beauty, 28 ans plus tard, les numéros #1 de la VO

Par Jeff 04/02/2026 20:33 0
Venez débattre avec nous :)

MAJ du 04/02 : les vidéos liées à notre dernier live Twitch sont à présent disponibles. Vous les trouverez ci-dessous.

Notre avis sur Wonder Man

 

Les numéros #1 de la VO #28 (Iron Man, Dungeons of Doom, Tom Raider Sacred Artifacts...)

 

Notre avis sur 28 ans plus tard : Le Temple des Morts

 

Nos premières impressions sur The Beauty

 

 

- - - - -

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch... c'est aujourd'hui 20h !

Nous commencerons par le classique Les numéros #1 de la VO. Nous parlerons de Knull, Iron Man, Rogue et même de Lara Croft, pour ne citer que ces personnages. Nous continuerons avec notre avis sur le film 28 ans plus tard : Le temple des morts. Ensuite, nous retournerons du côté des comics avec nos impressions sur les trois premiers épisodes de la série TV The Beauty, adapté du comics éponyme. Enfin, nous terminerons la soirée avec notre avis sur le petit dernier de l'écurie Disney/Marvel : Wonder Man.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à tout à l'heure à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

 

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

Justice League

[Dossier] Justice League : Des New 52 à leur Mort : Période New Justice/Scott Snyder & co

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0