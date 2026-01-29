DC Comics annonce Supergirl: The World pour juin 2026 !

Kid Toussaint et Joël Jurion représenteront la France

Est-ce que nous ne serions pas de mettre en place une sorte de tradition du côté de DC Comics ? Après Batman: The World et Superman: The World, l'éditeur américain va rempiler avec Supergirl: The World. Pour ceux qui ignorent le principe de ces ouvrages, il est on ne peut plus simple : un super-héros et une revisite faite à travers plusieurs pays du globe. L'occasion de découvrir, en un ouvrage, un personnage dans un décor différent écrit et dessiné par une équipe différente.

Et pour Supergirl: The World, nous savons déjà qui est en charge de représenter la France. Il s'agit de Kid Toussaint et Joël Jurion, auteurs de bande dessinée franco-belge, que l'on a déjà vu ensemble sur la BD Masques.

Si vous désirez vous procurer le premier tome de Masques et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.

Concernant les autres intervenants, nous aurons Aneke (Espagne), Yann Krehl et Marie Sann (Allemagne), Mahmud Asrar (Turquie), Mariana Moreno (Mexique), Fernanda Chiella (Brésil), Francesca Michielin et Federica Croci (Italie), Tom Wortley et Rocio Zucchi (Argentine), Njoka Suyru, Coeurtys Ulrich Minko et Ejob Nathanael Ejob (Cameroun), Anna Krzton et Kasa Nie (Pologne), Johanna Sinsalo et Rosi Kampe (Finlande), Uros Dimitrijevic et Stevan Subic (Serbie), Sara Rodrgiuez (Colombie) ainsi que Satoshi Miyagawa et Kai Kitago (Japon). Au total, quinze pays seront représentés.

Voici les covers dévoilées jusque-là :

A noter qu'Urban Comics a déjà communiqué sur l'édition française. Pour nous, cela sera donc pour le mois de juillet :

Si vous désirez vous procurer Superman: The World et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.