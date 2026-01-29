Le réalisateur annonce un changement de ton pour Spider-Man: Brand New Day

Une expérience totalement nouvelle ?

Cela fait quelques semaines maintenant que le tournage de Spider-Man: Brand New Day s'est achevé. Et malgré cela, il est vrai que nous sommes pas mal dans le flou concernant le contenu du film. Nous avons quelques noms et quelques suppositions par rapport au casting mais concernant le scénario pur et dur, il y a encore un gros point d'interrogation. Néanmoins, nous avons tout de même une information non négligeable qui a été communiquée dernièrement par le réalisateur Destin Daniel Cretton. Ce dernier a déclaré à ComicBook que le ton serait différent des trois premiers opus. Voici ce qu'il a expliqué :

Tous les créatifs qui ont rejoint le projet à mon arrivée souhaitaient créer quelque chose de différent. Bien sûr, il s’agit toujours du Spider-Man que tout le monde adore, mais c’est un nouveau chapitre de sa vie, et ce changement de ton était vraiment enthousiasmant. C’était une expérience totalement nouvelle et extrêmement enrichissante.

Avec ce qui s'est passé dans le troisième film et l'arrivée de Castle dans le quatrième, le changement de ton semblait nécessaire. Et il est à présent confirmé. Reste à présent à savoir les proportions que vont prendre ce changement de ton.

