Chris Pratt revient sur le fait que James Gunn ait été viré par Marvel

C'était il y a sept ans

Avant que James Gunn soit le co-président de DC Studios, il était du côté de Marvel. Une situation dans laquelle il a eu beaucoup de hauts mais également un très joli bas. Pour rappel, il avait carrément été viré par Marvel en 2019. Un renvoi qui avait fait couler énormément d'encre et qui avait eu droit à son lot de réactions (avec, en tête, Bautista en défenseur ultime de James Gunn). Aujourd'hui, c'est un autre acteur qui a décidé de revenir sur cette période. Un autre acteur se trouvant également dans les petits papiers de James Gunn et bien connu des fans de comics puisqu'il s'agit de Chris Pratt soit Star Lord au sein du MCU.

Voici ce qu'il a déclaré :

Je me souviens très bien de tout. J'ai parlé à Louis D'Esposito chez Marvel, et il m'a dit qu'ils avaient dû se séparer de James. Je lui ai dit que c'était une erreur. "Vous ne pouvez pas faire ça." Mais c'est arrivé malgré tout. J'ai contacté James et je lui ai dit : "Ce n'est pas fini". J'ai commencé à prier et à élaborer une stratégie. Dave Bautista l'a défendu publiquement avec toute la ferveur qui le caractérise. Mais au final, le mérite de son retour revient aux équipes de Marvel et à Alan Horn chez Disney. Il a compris que ce n'était pas juste. Certaines personnes sont mises au ban et agissent ensuite de manière à justifier leur décision. James a fait preuve d'une classe incroyable. Il a assumé ses responsabilités. Une fois la situation apaisée, il était évident que c'était injuste. Il a récupéré son poste parce que le licencier était une erreur flagrante.

