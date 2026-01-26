Pour Taika Waititi, la direction humoristique prise dans Thor: Ragnarok a fait le plus grand bien

Trop d'humour ou juste ce qu'il faut ?

Thor: Ragnarok est le plus gros succès financier de la saga Thor au cinéma. Un joli coup de la part de son réalisateur Taika Waititi qui a su donner un second souffle à la saga du Dieu du Tonnerre. Mais si les chiffres sont là, la sortie de ce troisième opus est également accompagné de critiques. Encore peu nombreuses pour le moment, elles vont prendre de l'ampleur avec le quatrième film. Vous l'aurez compris, nous parlons ici de la direction humoristique prise dans le film. Car si c'est dans le film qu'il y a le tonnerre, c'est bien chez les fans que cela gronde. Oui, Thor a toujours eu son lot d'humour mais avec ce troisième puis le quatrième opus, pour beaucoup de monde, cela va trop loin.

Aujourd'hui, son réalisateur s'est exprimé sur cette direction prise avec Thor: Ragnarok. Pour lui, l'humour a fait le plus grand bien. Voici ce qu'il a déclaré :

Thor existait bien avant moi. Le travail que Chris et moi avons accompli, la façon dont nous l'avons façonné pour en faire cette nouvelle version… c'était pour le bien de la franchise dans son ensemble. J'ai vraiment hâte de voir ces films Avengers. Je regardais justement Infinity War et Endgame il y a deux semaines. Ils sont excellents. Je suis ami avec les frères Russo et j'ai hâte de voir leurs prochains projets.

Que pensez-vous de sa déclaration ?