Une avalanche de covers pour Iron Man #1

La série écrite par Joshua Williamson démarre ce mercredi !

La preview VO d'Iron Man #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Joshua Williamson et dessiné par Carmen Carnero avec une cover de Ryan Stegman. Edité par Marvel Comics, il sortira ce mercredi 28 janvier pour 5.99$. Bon, dans les faits, il n'y a rien de nouveau côté contenu par rapport à ce que nous vous avions dévoilé en octobre. Par contre, une montagne de covers a été mise en avant afin de faire la promotion du numéro.

Les voici :

Pour les intéressés, je vous remets également le synopsis ci-dessous :

Iron Man est un héros unique en son genre – mais le génie qui se cache derrière l’armure est un esprit encore plus exceptionnel, qui ne naît qu’une fois par siècle. Il y a des années, Tony Stark était au bord de la mort, alors il a créé l’armure d’Iron Man pour survivre ! Que se passera-t-il la prochaine fois que la mort frappera à sa porte ? Quelle arme créera-t-il alors ? Et si… quelqu’un d’autre la créait avant lui ? Ces questions hantent Tony depuis des années, comme une bombe à retardement prête à exploser. La fatale Madame Masque s’est posé les mêmes questions, et avec le pouvoir de l’A.I.M. derrière elle… elle est prête à créer la prochaine grande arme.

