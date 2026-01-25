Marvel annonce Captain Marvel: Dark Past

Une sombre facette de l'histoire familiale de Carol est révélée !

On continue le tour des sollicitations avec un nouveau titre annoncé par Marvel Comics. Intitulé Captain Marvel: Dark Past, le premier numéro sera écrit par Paul Jenkins et dessiné par Lucas Werneck. Ce dernier sera également en charge de la cover principale tandis que les variant covers seront réalisées par David Nakayama, Fanyang et Ejikure, entre autres. La série limitée tiendra en cinq numéros. Top départ en avril 2026.

Voici le synopsis :

En tant qu'être cosmique, Captain Marvel a sauvé des univers, déjoué des invasions extraterrestres et même vaincu quelques dieux. Mais lorsqu'une attaque sur New York – orchestrée par un mystérieux groupe nommé DNVR – révèle une sombre facette de l'histoire familiale de Carol, elle est contrainte de remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur le nom de Danvers ! Carol soupçonne que les réponses se trouvent dans une enquête qu'elle a dû abandonner lorsqu'elle était journaliste. Alors que des souvenirs enfouis de son passé de Miss Marvel refont surface, elle doit affronter son combat le plus difficile.

PAUL JENKINS (THE SENTRY, WOLVERINE : ORIGIN) et LUCAS WERNECK (STORM, IMMORTAL X-MEN) unissent leurs forces pour un voyage à travers le passé et le présent de Carol !