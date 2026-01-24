[Preview VO] The Witcher: Blood Stone #1

Créé en étroite collaboration avec CD Projekt !

La preview VO de The Witcher: Blood Stone #1 a été dévoilée. L'équipe créative est composée de Daniel Freedman, Pius Bak et Roman Titov avec une cover d'Hassan Otsmane-Elhaou. Edité par Dark Horse Comics, il sortira ce mercredi 28 janvier pour 4.99$. La mini-série tiendra en quatre numéros.

D'anciennes mines naines attirent les chasseurs de trésors, et la légende raconte qu'une bête cornue les massacre. Sans aucun signe d'attaque, Geralt explore les environs, mais les montagnes sont mortelles, et les mines encore plus. Quant aux vestiges des cavernes naines, mieux vaut ne pas y toucher.

Écrit par Daniel Freedman (Birdking, Kali, Raiders) et illustré par Pius Bak (Slightly Exaggerated, Godfather of Hell) !

