Twitch du 22/01 : Supergirl, Age of Revelation, les films adaptés de comics de 2026

21/01/2026
Venez débattre avec nous :)

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch... c'est demain 20h ! Nous commencerons par reprendre notre petit cycle Age of Revelation. Nous avons pris un petit peu de retard avec l'event de Marvel, mais nous allons rattraper tout ça ! Nous continuerons avec un gros focus sur le personnage de Supergirl. Qui est-elle ? Qui l'a créé ? Où l'avons-nous déjà vu ? Nous verrons tout cela ensemble afin de nous préparer à la sortie du film. Enfin, nous terminerons la soirée en faisant un topo sur tous les films adaptés de comics qui vous attendent en 2026

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à demain  20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

