Replay du Twitch du 22/01 : Supergirl, Age of Revelation, les films adaptés de comics de 2026

MAJ du 28/01 : les vidéos liées à notre dernier live Twitch sont à présent disponibles. Vous les trouverez ci-dessous.

Qui est Supergirl ?

Les adaptations de comics en 2026 : Films

X-Men Age of Revelation #4 (Amazing X-Men, Book of Revelation, The Last Wolverine...)

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch... c'est demain 20h ! Nous commencerons par reprendre notre petit cycle Age of Revelation. Nous avons pris un petit peu de retard avec l'event de Marvel, mais nous allons rattraper tout ça ! Nous continuerons avec un gros focus sur le personnage de Supergirl. Qui est-elle ? Qui l'a créé ? Où l'avons-nous déjà vu ? Nous verrons tout cela ensemble afin de nous préparer à la sortie du film. Enfin, nous terminerons la soirée en faisant un topo sur tous les films adaptés de comics qui vous attendent en 2026.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à demain 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

