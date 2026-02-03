[Review VF] Superman Unlimited Tome 1 : Le royaume de Kryptonite

Edité par Urban Comics

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Superman Unlimited Tome 1 : Le royaume de Kryptonite. Il est écrit par Dan Slott et dessiné par Rafael Albuquerque, Lucas Meyer et Mike Norton. Il sortira le 23 janvier pour 18.50 euros. Il contient les titres US Superman Unlimited #1-6.

Lorsqu'un astéroïde de la taille de Metropolis fonce droit sur la Terre, c'est à Superman qu'il incombe d'éviter la catastrophe. Mais au coeur de cette menace cosmique se cache un danger plus sombre encore, prêt à bouleverser le monde à jamais... et son pouvoir brille d'un éclat vert. L'Homme d'Acier a toujours considéré sa planète d'adoption comme son foyer, mais face à l'arrivée d'une telle quantité de kryptonite, il se pourrait qu'il n'y soit plus en sécurité...

A l'annonce de Superman Unlimited, j'étais un peu mitigé. Le synopsis ne me faisait pas envie. Je dirais même qu'il me faisait un peu peur. Par contre, avoir un comics Superman écrit par Slott et dessiné par Albuquerque... comment dire non ? La curiosité est forcément piquée. A présent, reste à savoir s'il fallait faire confiance au synopsis ou aux auteurs.

Une montagne de métal quasi invulnérable fonce sur la Terre... Et je vais devoir faire tout ce que je peux pour l'arrêter.

Autant le dire tout de suite, il fallait bien faire confiance aux auteurs. Sans parler de renouveau du personnage, il est évident que les auteurs s'amusent beaucoup avec la mythologie de kryptonien afin de mieux bousculer le statu quo. Le résultat final est sans appel : c'est accessible tout en étant intriguant et novateur. En somme, il s'agit du genre de titre qui peut contenter tout le monde, ce qui est toujours appréciable. Bien sûr, il y a beaucoup de références avec, notamment, un clin d'oeil très sympa à Richard Donner. Aussi, il n'est pas dit que les nouveaux lecteurs puissent toutes les remarquer mais cela n'enlèvera rien au plaisir de la lecture.

Néanmoins, le point fort du titre réside dans le fait que Dan Slott nous propose ici un titre extrêmement humain. Ce ne sont que des petites choses, des détails. Parfois, cela tient en deux cases et autant de phylactères, mais ces petites choses sont un réel plaisir à lire. Superman qui s'arrête pour donner un billet à une femme dont il a adoré la chanson qu'elle a proposé dans la rue, cela a l'air de rien et pourtant, c'est bien du Superman. Pas le Superman qui protège la planète et qui cogne, certes, mais le Superman humain, un trait de caractère tout aussi important que les autres et que l'on peut oublier, parfois. Et ce trait de caractère transpire dans l'ensemble du titre. La petite frappe qui s'est fait coffrer par Superman mais qui le remercie quand même pour ce qu'il fait, c'est un autre excellent exemple. Un exemple qui nous permet également de voir que Superman est là pour tout le monde, oui, mais qu'un faire un mauvais choix a son lot de conséquences. Ainsi, Superman accepte de prendre quelques secondes pour échanger avec la petite frappe. Une discussion qui nous permet de comprendre que l'homme en question n'est pas fondamentalement mauvais, ce qui ne change rien au fait que Superman doit le livrer à la police. Ce personnage est anecdotique et en même temps intéressant car il la ajoute une touche de gris au récit.

Enfin, on notera des scènes qui sont vraiment bien écrites notamment lorsque Superman voit sa vie qui défile devant ses yeux ce qui nous permet, au passage, de revoir de gros moments du personnage.

Tout le monde peut obtenir de la K verte, maintenant. La Ligue des Assassins. Le Culte du Cobra, Intergang. Il y en a partout.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est extrêmement bonne. En même temps, c'est Rafael Albuquerque au dessin. Non seulement il a toujours été bourré de talents mais, en plus, il n'est pas du genre à décevoir. Se reposer sur ses lauriers, ce n'est pas son genre. De plus, il est accompagné ici par des coloristes de talent. Autant dire qu'il faut être difficile pour ne pas apprécier le travail proposé ici. Les covers sont également de qualité même si, d'un point de vue personnel, je préfère les deux premières (même si celle choisie par Urban passe très bien aussi).

En bonus, vous trouverez deux superbes covers alternatives : une de Frank Quitely qui est assez fidèle à lui-même et une de Dan Mora que je trouve tout bonnement magnifique.

