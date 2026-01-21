  1. Accueil
James Gunn dévoile une image inédite de Superman devant la forteresse de solitude

Zack Snyder n'a pas le monopole des images inédites. James Gunn l'a prouvé en prenant son réseau social afin de partager une toute nouvelle image tirée de son film Superman. L'occasion pour nous de revoir David Corenswet en Superman devant la forteresse de solitude.

Pour rappel, la prochaine fois que nous reverrons le co-président de DC Studios à la réalisation, cela sera sur Man of Tomorrow. Bien sûr, nous aurons le film Supergirl entre temps.

