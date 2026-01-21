Sam Raimi donne son plus gros reproche envers les films de super-héros

Le papa de la première trilogie Spider-Man nous donne son avis

Dès lors que vous appréciez les films de super-héros, les films d'horreur ou les deux, vous connaissez forcément Sam Raimi. Sam Raimi, c'est la première trilogie Spider-Man, c'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est Evil Dead, c'est Jusqu'en Enfer et j'en passe.

Il y a peu, une question très intéressante a été posée au réalisateur alors qu'il faisait la promotion de son nouveau film, Send Help. En effet, il lui a été demandé quel était son plus gros reproche vis-à-vis des films de super-héros. Voici ce qu'il a répondu :

Qu’ils ne m’en proposent pas davantage.

Deux façons de voir cette réponse. La première : il n'y a pas de problème avec l'industrie des films de super-héros et il en redemande. Seconde possibilité : il y a bien un problème et son petit grain de folie pourrait, peut-être, lui permettre de le régler.

Comment interprétez-vous sa réponse ?

