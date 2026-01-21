  1. Accueil
  2. Marvel
Marvel

Sam Raimi donne son plus gros reproche envers les films de super-héros

Par Jeff Source: Cbm 21/01/2026 08:39 0
Le papa de la première trilogie Spider-Man nous donne son avis

Dès lors que vous appréciez les films de super-héros, les films d'horreur ou les deux, vous connaissez forcément Sam Raimi. Sam Raimi, c'est la première trilogie Spider-Man, c'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est Evil Dead, c'est Jusqu'en Enfer et j'en passe. 

Il y a peu, une question très intéressante a été posée au réalisateur alors qu'il faisait la promotion de son nouveau film, Send Help. En effet, il lui a été demandé quel était son plus gros reproche vis-à-vis des films de super-héros. Voici ce qu'il a répondu :

Qu’ils ne m’en proposent pas davantage.

Deux façons de voir cette réponse. La première : il n'y a pas de problème avec l'industrie des films de super-héros et il en redemande. Seconde possibilité : il y a bien un problème et son petit grain de folie pourrait, peut-être, lui permettre de le régler.

Comment interprétez-vous sa réponse ?

Vous pourriez également être intéressé par ceci :

 

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

MDCU

Les meilleures lectures pour MDCU sur Spider-man

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0