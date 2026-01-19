Des infos sur Spider-Man/Superman prévu pour avril 2026

Après le Superman/Spider-Man de DC Comics

Après Deadpool/Batman, un autre crossover Marvel/DC va voir le jour. Il s'agit de Spider-Man/Superman, qui sera aussi l'occasion de fêter les 50 ans de Superman vs. The Amazing Spider-Man, le tout premier crossover entre les deux éditeurs. Comme le précédent, deux numéros sont prévus : un Superman/Spider-Man chez DC en mars, et un Spider-Man/Superman en avril. C'est ce dernier qui nous intéresse.

L'histoire principale du titre sera écrite par l’auteur à succès du New York Times Brad Meltzer, pour la première fois chez Marvel, et dessinée par Pepe Larraz. Elle unira Spider-Man et Superman contre une alliance maléfique de Lex Luthor et Norman Osborn. Le numéro propose également une série d’histoires bonus signées par des noms bien connus : Brian Michael Bendis, Geoff Johns, Jason Aaron, Russell Dauterman...

Voici une partie du programme :

- Dan Slott et Marcos Martin envoient Spider-Man Noir dans les années 1930 pour rencontrer le Superman de l’Âge d’Or.

- Geoff Johns revient chez Marvel pour sa première histoire en plus de 20 ans, et s’associe à Gary Frank pour un affrontement entre les familles Super et Spider, déclenché par Mysterio.

- Jason Aaron et Russell Dauterman mettent en scène un affrontement épique alors que les symbiotes envahissent Metropolis, dans une histoire mettant en scène Jane Foster en Mighty Thor, Wonder Woman et bien d’autres.

- Louise Simonson et Todd Nauck opposent Steel au Bouffon Vert.

- Joe Kelly et Humberto Ramos proposent un crossover universitaire mettant en scène Gwen Stacy et Lana Lang.

- Brian Michael Bendis et Sara Pichelli réunissent Miles Morales et Superman dans une équipe que les fans ne voudront pas manquer.

Spider-Man/Superman #1 proposera une couverture principale signée Pepe Larraz, ainsi que plusieurs variantes réalisées par Sara Pichelli, Walter Simonson, Greg Capullo, Marcos Martin, Ryan Stegman, Peach Momoko, Erik Larsen, Jerome Opeña, Russell Dauterman, Kaare Andrews et Mark Bagley.