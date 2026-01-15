  1. Accueil
Avengers

Selon les frères Russo, les vidéos d'Avengers: Doomsday ne sont pas des teasers... mais des indices !

Des vidéos à décortiquer ?

Comme vous le savez sans doute déjà, Marvel Studios s'est fait plaisir avec Avengers: Doomsday avec pas moins de quatre vidéo afin de commencer, tout doucement, à faire parler de lui. Si nous revenons sur le sujet aujourd'hui, c'est parce que les frères Russo ont fait une petite déclaration sur le sujet. Selon eux, les teasers ne sont absolument pas des teasers.

Voici ce qu'ils ont déclaré sur Instagram :

Ce que vous avez vu ces quatre dernières semaines ne sont pas des teasers. Ni même des trailers. Ce sont des histoires. Ce sont des indices. Soyez attentifs.

Les réalisateurs ont conclu leur intervention avec un nouveau hashtag : Doomsdayhasbegun autrement dit Doomsday a débuté.

A votre avis, qu'entendent-ils par indice ? Quelle est votre théorie sur le sujet ?

