Nouvelles covers pour Daredevil #1

Une vingtaine de covers !

Les éditeurs Marvel et DC et les numéros #1, c'est une grande histoire d'amour. Une histoire qui a repris de plus belle ces derniers mois avec les fameux "blind bags". Son principe est simple et pas nouveau : l'achat à l'aveugle. En somme, tu achètes un numéro US mais en ignorant quelle est la cover. Le tout donne un petit côté "française des jeux" à l'achat car tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Tu peux tomber sur une cover commune ou une cover plus rare voire une cover unique (l'équivalant des trois télé du millionnaire pour le collectionneur de comics). Mais qui dit plusieurs possibilités dit plusieurs covers, forcément.

Il y a peu, Marvel a ainsi dévoilé son lot de covers pour Daredevil #1. Vous les trouverez en fin de news.

Pour rappel, le numéro sortira le 1er avril. Il est écrit par Stephanie Phillips et dessiné par Lee Garbett. Vous trouverez toutes les informations à son sujet ici.

