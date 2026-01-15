Dernières Lectures #8 (Gotham City: Année Un, Joker L'Homme qui cessa de rire...)

REUPLOAD !
(il s'agit d'une ancienne vidéo, veuillez nous excuser pour la qualité de cette dernière).
Retour sur nos dernières lectures avec :
- Gotham City: Année Un
- Joker L'Homme qui cessa de rire
- L'Étrange quotidien de Christopher Chaos
- Drawin's Game
- Chroniques du Chevalier Errant
- Laurel et Hardy
Si vous désirez certains de ces titres et nous soutenir par la même occasion, n'hésitez pas à passer par les liens ci-dessous :
Joker, L'Homme qui cessa de rire
L'Étrange quotidien de Christopher Chaos
