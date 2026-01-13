[Preview VO] Tomb Raider: Sacred Artifacts #1

Une aventure palpitante pour les fans de Tomb Raider, et un point de départ idéal pour les néophytes.

La preview VO de Tomb Raider: Sacred Artifacts #1 a été dévoilée. L'équipe créative est composée de Casey Gilly, Antonio Di Caprio et Taurin Clarke tandis que la cover est de Eren Angiolini. Edité par Dark Horse Comics, il sortira le 14 janvier 2026 pour 4.99$. La série tiendra en quatre numéros.

Aventurière, archéologue, mondaine, survivante… une légende. La vie de Lara Croft est tout sauf monotone ! Elle a survécu à un naufrage, à une trahison, à des pièges antiques, à des prophéties et aux paparazzis. Lorsque le manoir Croft est réduit en cendres, Lara est contrainte de faire le point sur sa vie et de déterminer ce qui comptait vraiment pour elle. Mais une confrontation avec un mystérieux ennemi, qui s'est emparé d'un artefact dangereux et familier, lui apporte un nouvel éclairage et la lance dans un périple à travers les continents afin de faire ce qu'elle sait faire le mieux... piller des tombeaux et partir à la recherche de reliques légendaires. Découvrez le prochain chapitre de l'histoire de Lara Croft, qui trace sa propre voie après les événements de Tomb Raider : Underworld et poursuit sa légende de Tomb Raider. L'aventure vous attend !

