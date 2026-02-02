Les titres Urban Comics qu'il ne fallait pas rater en 2025

Il y en a eu pour tous les goûts !

L'année 2025 s'est achevée il y a quelques jours. Aussi, il est temps de faire le point sur les douze mois qui viennent de s'écouler. Il y a quelques jours, nous vous avons proposé les 25 de 2025. Malheureusement, nos chers comics n'y auront pas forcément brillé. Aussi, je vous propose aujourd'hui de faire un petit tour du côté d'Urban Comics afin de voir ce que l'éditeur nous a proposé de beau. Comme vous allez pouvoir le constater, il y a beaucoup de titres mais bon... quand on aime, on ne compte pas, pas vrai ? Ils ont été répartis en plusieurs catégories :

Absolument super !

Superman au ciné égal Superman en BD

Pas de bonne sélection sans un peu de Batman

Mets du vert dans ta vie

Si tu veux faire un emprunt tape dans tes mains

Nous conseillerons encore et toujours

Vous reprendrez bien encore un peu (beaucoup) de Batman ?

Les très bonnes surprises de 2025

Bien sûr, nous ne vous conseillons pas de tout acheter. Disons plutôt que nous partons du principe que, pour chacun de ces ouvrages, il y a matière à se poser la question de l'achat. Pour le reste, cela sera à vous (et votre porte-monnaie) d'en juger !

Absolument super !

On commence avec ce qui est pour beaucoup de monde LA grosse sensation DC Comics de ces dernières années : l'univers Absolute. En soi, le principe n'a rien de nouveau. On prend des personnages connus et on les revisite dans un univers à part. C'est pratique : on reboot sans vraiment faire de reboot et cela peut attirer de nouveaux lecteurs sans trop faire râler les anciens. Dit comme ça, cela n'a pas l'air incroyable. Encore faut-il voir à quoi ressemble les revisite en question. Pour ce qui est de la trinité de DC Comics, c'est tout bonnement incroyable à tel point qu'il est parfois difficile de savoir quel est le meilleur titre. Avec le recul, je pense que mon coeur balance pour Wonder Woman mais contrairement à ce que dit l'autre, "la question n'est pas vite répondue".

Absolute Batman

Bruce Wayne ne part de rien. Il n'est pas le descendant d'un riche empire de Gotham City, il est le fils d'un professeur d'école publique qui, enfant, a vécu l'horreur inimaginable d'une fusillade, changeant à jamais la trajectoire de sa vie. Sans ressources illimitées pour le financer, sans manoir ni majordome pour s'occuper de lui, Bruce est devenu un Batman d'un genre tout à fait différent, à la fois cérébral et ultra musclé, vivant dans les quartiers les plus difficiles et les plus défavorisés de Gotham, loin de la haute société. Et alors que le gang de Black Mask sème la terreur dans la ville, il n’hésitera pas à déchainer un torrent de violence contre ses adversaires pour que le message soit clair : il y a un nouveau Batman en ville. Contenu : Absolute Batman #1-6.

Absolute Superman

Que serait devenu Superman s’il avait été élevé sur Krypton ? S’il avait dû fuir sa famille pour échapper au destin tragique de sa civilisation ? S’il n’avait pas reçu le code moral de la famille humaine des Kent ? C’est ce que propose de découvrir ce récit mettant en scène l’histoire épique et tragique du dernier fils de Krypton dans un univers plus sombre et réaliste ! Contenu : Absolute Superman #1-5.

Absolute Wonder Woman

Depuis des millénaires, les Amazones ont protégé l’humanité dans l’ombre au fil de son développement, empêchant les incursions de monstres venus d’ailleurs. Mais quand les dieux leur tournent le dos, la Princesse des Amazones, Diana, est exilée aux Enfers et le nom même des Amazones est rayé de l’histoire… Sans île du Paradis, sans la sororité qui l’a forgée en tant qu’héroïne, et sans même son rôle d’émissaire de paix... Diana reste Wonder Woman ! Contenu : Absolute Wonder Woman #1-5

Concernant la deuxième vague, c'est déjà plus discutable. Absolute Flash et Absolute Green Lantern (ndlr : qui ne sortira que prochainement en France) ne sont pas exceptionnels. Par contre, Absolute Martian Manhunter a créé la surprise. C'est clairement le genre de titre que l'on ne voit pas venir et qui te met une claque (DC l'a d'ailleurs fait passer de six à douze numéros). Mais alors pourquoi est-il discutable ? A cause de la partie graphique qui, clairement, peut ne pas vous plaire. En somme, un livre qui a été excellent pour beaucoup de monde mais qu'il vaudrait mieux feuilleter avant achat.

Absolute Martian Manhunter

L'agent du FBI John Jones a un gros problème. Son cerveau a été infecté par une conscience extraterrestre qui se fait appeler « le Martien », et dont la perception de la réalité est totalement incompréhensible pour la psyché humaine. Il doit maintenant jongler avec ses enquêtes au Bureau, son quotidien banal de père de famille, et les incroyables délires psychédéliques qui parasitent ses pensées... tout en tentant de comprendre ce qui ne tourne pas rond chez lui.

Contenu vo : Absolute Martian Manhunter #1-6

Superman au ciné égal Superman en BD

La sortie du film Superman de James Gunn, premier film du nouveau DCU, était un événement pour tous les amateurs de comics. Un événement qui n'a pas forcément été apprécié de tous mais un événement quand même. Et comme pour toute sortie d'adaptation de comics au cinéma, cette dernière a été suivie de la sortie de nombreux titres Superman (nouveaux ou moins récents). Et si en France, nous n'avons pas eu de "Summer of Superman" comme aux Etats-Unis, nous n'avons clairement pas de quoi nous plaindre. Urban Comics a fait du bon boulot notamment :

All-Star Superman

Peut-être le meilleur récit sur Superman, en tout cas l'un des tout meilleurs. Un récit complexe, qui fait appel à de nombreuses références et versions du personnage, qui n'est donc pas des plus accessibles mais qui mérite d'être lu et relu pour en saisir toute la beauté et toute sa portée. Un classique.

ALL-STAR SUPERMAN Édition Spéciale 2025 propose le récit culte de Grant MORRISON et Frank QUITELY dans un nouvel écrin, avec une couverture exclusive à l'édition française sur papier teinté Wibalin, un vernis sélectif venant enrichir le dessin, et un ex-libris d'une illustration iconique de la série.



Récit fondateur sur l'Homme d'Acier, ALL-STAR SUPERMAN présente une version du personnage condamné à mourir. Résolument tourné vers l'espoir, il décide de consacrer les jours qui lui restent à la réalisation de douze travaux surhumains, afin de laisser un legs inédit à sa planète d'adoption. Les thématiques humanistes de ce titre ont également servi d'inspiration au prochain film Superman, qui verra le premier des super-héros retrouver le chemin des salles sombres en juillet prochain. Il inaugure donc tout naturellement cette nouvelle initiative éditoriale, appelée à mettre en valeur les récits immanquables et fondateurs du DCU de James GUNN.

Contenu vo : Absolute All-Star Superman (All-Star Superman #1-12)

Superman écrase le Klan

Un titre de la collection Urban Kids et quel titre ! Un bon Superman, des thèmes adultes vulgarisés, un morceau de l'Histoire des Etats-Unis qui est ici remis en avant... Difficile de ne pas craquer pour le titre !

Nous sommes en 1946 et la famille Lee vient tout juste de quitter le quartier chinois pour le centre-ville ultra-animé de Metropolis. Le père de famille prend avec enthousiasme ses nouvelles fonctions au centre médical tandis que ses deux enfants, Tommy et Roberta, trépignent à l'idée de se rapprocher de leur héros favori : Superman ! Mais l'euphorie est de courte durée. Très vite, la crainte s'installe car la petite famille sent qu'elle n'est pas la bienvenue. Un groupe d'individus profondément malveillants appelé le Ku Klux Klan use des pires méthodes pour les pousser à quitter la ville, allant jusqu'à kidnapper le jeune garçon. Un acte inacceptable que compte bien réparer un jeune Homme d'Acier qui fait tout juste connaissance avec ses super-pouvoirs !

Contenu vo : Superman Smashes the Klan #1-3

Superman – La Mort De Superman

Un titre entré dans la légende mais plus de par l'impact médiatique que de par son scénario. Souvent, on aura d'ailleurs plus tendance à apprécier le retour de Superman que son décès en lui-même. Mais bon... c'est 8.90 euros. Si vous hésitiez à vous le procurer, c'est sans doute le moment ou jamais.

Doomsday, une créature maléfique dévaste les États-Unis de long en large. Même la Ligue de Justice succombe face à une telle sauvagerie. Seul Superman reste debout face au monstre. Debout... pour son dernier combat.

Contenu vo : ACTION COMICS #683-684 SUPERMAN: THE MAN OF STEEL #17-19 SUPERMAN #73-75 JUSTICE LEAGUE AMERICA #69 ADVENTURES OF SUPERMAN #496-497 et #500 NEWSTIME: THE LIFE AND DEATH OF SUPERMAN #1 LEGACY OF SUPERMAN #1

Superman – American Alien

Sept chapitres qui retracent l'histoire du plus iconique des super-héros. Le récit est bon, rend hommage au personnage et les dessinateurs qui se succèdent sont bourrés de talent. Vu de la sorte, difficile de bouder son plaisir.

Il y a des années, Clark Kent, envoyé de la planète Krypton après la destruction de cette dernière, a été recueilli et élevé par les Kent, un couple de fermiers du Kansas. Dès lors, sa jeunesse et son adolescence ont été marquées par la découverte et l'apprentissage de ses pouvoirs et des responsabilités qui en découlent. Mais, à son arrivée à Metropolis, ses rencontres avec le justicier masqué Batman et avec la journaliste Lois Lane, vont l'inciter à utiliser ses dons à une plus grande échelle.

Contenu vo : Superman: American Alien #1-7

Superman – Identité Secrète

Un excellent récit sur un Superman qui n'est pas Superman, permettant encore mieux de mettre en avant toute l'âme et le coeur du personnage légendaire de DC.

Depuis l'enfance, Clark Kent vit dans l'ombre pesante du super-héros de comic-books Superman. Sa famille, ses amis, ses camarades de classe ne manquent pas une occasion de lui rappeler sa ressemblance avec l'icône de papier. Alors qu'il rêve de devenir un jour romancier, le jeune Clark découvre au cours d'une excursion des pouvoirs qu'il ne se connaissait pas.

Contenu vo : Superman: Secret Identity #1-4

Superman – Up In The Sky

Un très beau récit qui met en lumière toute la détermination de Superman, au cours d'un récit composé de petites histoires aussi fun et inspirées les unes que les autres, avec un fil rouge en fond.

Pour sauver une petite fille enlevée par des extraterrestres, Superman va devoir prendre l'une de ses plus graves décisions : rester auprès des siens et continuer à les protéger, ou bien parcourir l'univers à sa recherche et laisser Metropolis et la Terre à l'abandon. Mû par un optimisme et un sens du devoir infaillibles, l'Homme d'Acier ne tergiverse pas longtemps avant de s'envoler... là‑haut dans le ciel.

Contenu vo : Superman: Up in the Sky #1-12

Superman – Les Origines

Un version plutôt originale des origines de Superman, qui séduira parce qu'elle propose justement quelque chose de différent, avec de très bons dessins d'un Leinil Yu trop rare chez DC.

Clark Kent est un apprenti reporter parcourant le monde. En visite sur le continent africain, il se lie d'amitié avec des résistants et y apprend une douloureuse leçon quant aux valeurs de vérité et de justice. Revenu aux États-Unis, il décide d'embrasser son héritage extraterrestre et de défendre les plus faibles sous le costume de Superman. Son opposition à l'homme d'afFaires Lex Luthor va lui révéler les secrets de ses origines, mais également mettre en jeu la confiance des habitants de Metropolis.

Contenu vo : Superman: Birthright #1-12 + Superman/Batman Secret Files 2003

Superman Origines Secrètes (2009)

Une vraie pépite que cette origin story de Superman. L'une des meilleures pour moi avec For All Seasons, dans un autre registre. C'est une nouvelle fois une lettre d'amour de Johns à Superman et c'est une origine définitive, qui inclut de manière cohérente tout ce qui a pu être fait sur le personnage au fil des années. Et c'est dessiner par Gary Frank bordel !

Quand le jeune Kal El, dernier survivant de Krypton, a atterri dans la petite bourgade de Smallville au Kansas, il fut recueilli par un couple de fermiers chaleureux et aimants. Des années plus tard, la découverte de ses pouvoirs l'amène à endosser un costume reconnaissable entre mille et à aider son prochain en tant que bienfaiteur de l'humanité : Superman ! Mais son arrivée à Metropolis provoque la jalousie du machiavélique magnat, Lex Luthor...

Contenu vo : Superman Secret Origins #1-6, soit l’équivalent du GEOFF JOHNS PRÉSENTE SUPERMAN tome 6 publié en 2015

Superman For All Seasons Edition 2025

Peut-être mon récit préféré sur Superman. C'est d'une poésie et d'une beauté absolue. Il y a de vrais partis pris graphiques et dans la manière de raconter l'origine du personnage, mais c'est une vraie claque à chaque page. Jeph Loeb et Tim Sale ont quand même signé de sacrés bijoux.

Smallville, Kansas. Le jeune Clark, élevé par Jonathan et Martha Kent, ses parents adoptifs, découvre en grandissant qu'il possède des capacités hors du commun. Après avoir sauvé un habitant d'une tornade, il découvre qu'il vole, qu'il dispose d'une force surhumaine, et de sens extrêmement développés. Le temps passe, Clark finit de prendre son envol, pour Metropolis et une future carrière de journaliste, loin de se douter que pour lui, l'histoire ne fait que commencer...

Contenu vo : Superman: For All Seasons #1-4

Et bien sûr, nous n'oublions pas non plus l'opération Superman réalisée du côté de la FNAC.

Pas de bonne sélection sans un peu de Batman

Batman Dark Patterns

Une nouvelle série Batman à l'ambiance assez folle, alternant entre le polar et l'horreur. Ce sont à chaque fois des "affaires" racontées en trois numéros, avec des scénarios originaux et de superbes dessins de Hayden Sherman. Un vrai vent de fraicheur dans l'univers du Dark Knight.

Affaire #1 : Une série de meurtres effroyables a provoqué une onde de choc à Gotham. La piste mène tout droit vers un sinistre tueur en série, au corps percé d’innombrables clous et baptisé l’écorché. Mais s'agit-il des agissements d’un seul désaxé, ou y a-t-il quelque chose d’encore plus sinistre en jeu ?

Robin – The Boy Wonder

Juni Ba nous propose une lettre d'amour envers Robin, tout simplement.

Le jeune Damian Wayne a été élevé pour devenir l'héritier de la redoutable Ligue des Assassins – et ainsi marcher dans les pas de sa mère, Talia, et de la Tête de Démon elle-même, son grand-père Ra's al Ghul. Mais lorsque son père, Batman, le récupère, le jeune Robin découvre alors qu'il n'est qu'un « prince » parmi d'autres, précédé dans ce rôle par ses « frères » Nightwing, Red Hood et Red Robin... Lorsque Le Chevalier Noir est contraint de quitter la ville pour une affaire urgente et qu'une vague d'enlèvements survient à Gotham, Damian n'a d'autre choix que de se battre aux côtés de ses frères adoptifs et, ce faisant, à apprendre ce que le costume de Robin signifie vraiment !

Contenu vo : The Boy Wonder (#1-5)

Mets du vert dans ta vie

Cette année, il y a quelques anciens titres Green Lantern qui ont été édités par Urban Comics. Réédition ou véritable nouveauté, ils sont des incontournables pour qui apprécie l'uni-VERT.

Green Lantern Renaissance (2004)

Le top départ du run de Geoff Johns sur Green Lantern ou le top départ de ce qui se fait de mieux en Green Lantern, tout simplement. Cela a été édité plusieurs fois alors attention avant de vous jeter dessus. Vérifiez bien qu'il n'est pas dans votre bibliothèque. S'il n'y est pas, allez-y, c'est une très TRES bonne lecture.

Après des années d'errance, le capitaine de l'US Air Force, Hal Jordan, reprend son rôle de Green Lantern, justicier intergalactique. Il est temps pour lui de renouer avec son entourage. Et si certains héros, comme Green Arrow, apprécient de le retrouver, d'autres, comme Batman, restent méfiants vis-à-vis de cette forte tête, d'autant qu'entre-temps, les pires ennemis de Green Lantern sortent de l'ombre : les Traqueurs, Hector Hammond, le Requin, ou l'effroyable Black Hand.

Green Lantern Rebirth #1-6, Green Lantern #1-13, Green Lantern Secret Files Origins 2005, soit l’équivalent de la première intégrale GEOFF JOHNS PRÉSENTE GREEN LANTERN publiée en 2016

Final Night (1997)

Un titre extrêmement important dans la mythologie Green Lantern et qui est ENFIN édité en France. Nous vous le conseillons et plutôt deux fois qu'une fois.

Lorsqu'une entité cosmique éteint le Soleil, plongeant la Terre dans une nuit glaciale et apocalyptique, les plus grands héros de la Justice League se heurtent à une menace contre laquelle ni la force ni le courage ne suffisent. Alors que l'espoir s'éteint avec la lumière, un homme brisé, Hal Jordan, voit dans ce chaos l'occasion de racheter ses fautes passées.

Contenu vo : The Final Night #1-4 + Parallax: Emerald Night #1 + Green Lantern #81 + DC Universe Legacies #9

Green Lantern : La Guerre de Sinestro (2007)

LE comics qui m'a fait plongé dans la BD américaine, tout simplement. Le run de Geoff Johns sur les Green Lantern est l'un des meilleurs (si ce n'est LE meilleur) qui soit et l'arc Sinestro Corps War est l'un de ses grands moments. A se procurer d'urgence !

Il ignore encore pourquoi, mais la tête d'Hal Jordan est mise à prix. Tandis qu'il devient la proie des chasseurs de primes de la galaxie tout entière, il retrouve une vieille connaissance qui ne lui laissera pas le temps de souffler : Star Sapphire. De son côté, Sinestro, autrefois mentor et ami d'Hal Jordan, est aujourd'hui à la tête de son propre Corps Stellaire et compte bien installer son règne de terreur à travers l'univers.

Contenu vo : Green Lantern #14-25, Green Lantern Corps #14-18 et Sinestro Corps Special #1 (Publié en France dans GEOFF JOHNS PRÉSENTE GREEN LANTERN Intégrale 2)

Si tu veux faire un emprunt tape dans tes mains

Les titres ci-dessous sont excellents mais qu'il va falloir sortir les dollars (tout du moins si c'est bien cette édition prestige que vous désirez).

Kingdom Come

Mark Waid au scénario. Alex Ross au dessin. A-t-on vraiment besoin d'aller plus loin ? Il s'agit d'un excellent ouvrage qui apporte un regard différent sur nos super-héros préférés le tout réalisés par les magnifiques planches d'Alex Ross. Si vous ne deviez en prendre qu'un, il s'agit, selon moi, du meilleur des trois objets Urban Limited pour l'année 2025.

Dans un futur possible, les super-héros d'antan ont été surclassés, puis remplacés par une nouvelle génération plus agressive, mais aussi plus amorale. Aussi, lorsque ces surhommes rayent accidentellement le Kansas de la carte des États-Unis, il revient au premier d'entre eux, Superman, de sortir de sa retraite et d'inculquer à cette nouvelle garde le goût pour la vérité et la justice. L'Homme d'Acier devra également combattre une association surprenante : celle de Lex Luthor, son pire ennemi, avec Batman, son ancien allié !

Contenu vo : Kingdom Come #1-4 + Justice Society of America #22

The New Frontier

Un classique qui aura eu droit à un joli succès critique lors de sa sortie. Le seul point litigieux pourrait être les dessins qui ne sont pas forcément les plus accessibles. Vu le prix de l'objet, n'hésitez pas à voir le style de Darwyn Cooke sur internet avant de vous lancer. Cela serait dommage de claquer 100 balles dans une BD si vous n'appréciez pas les dessins. Par contre, pour ceux qui apprécient son travail, vous pouvez y aller :)

Durant les années 1950, l'Amérique en pleine guerre froide plonge dans la paranoïa et met au ban de la société les premiers super-héros des années 1940. Mais des cendres de cette époque révolue vont éclore de nouveaux justiciers parmi lesquels J'onn J'onzz, Barry Allen ou encore Hal Jordan. Et cette génération de héros issue de la course à l'espace va devoir enquêter sur un mystère des plus anciens menaçant de détruire l'humanité.

Contenu vo : DC: THE NEW FRONTIER #1-6 + JUSTICE LEAGUE: THE NEW FRONTIER SPECIAL #1

Batman Dark Knight Returns + Strikes Again

Difficile de donner un avis... The Dark Knight Returns est exceptionnel à tout point de vue mais Frank Miller s'est cassé les dents comme jamais sur sa suite : The Dark Knight Strikes Again. Vu le prix, on ne peut que vous conseiller de prendre uniquement The Dark Knight dans une édition au tarif plus abordable.

Des années après un départ en retraite forcé, Bruce Wayne, désormais quinquagénaire, rumine, aigri par l'alcool et conservant bien peu de foi en l'espèce humaine. Mais la plongée de Gotham City dans le crime et le désespoir va pousser le milliardaire misanthrope à revêtir une nouvelle fois la cape et le masque du justicier Batman. Traqué par la police et le gouvernement, le Chevalier Noir mène alors sa dernière horde sauvage.

Contenu vo : THE DARK KNIGHT RETURNS #1-4 + THE DARK KNIGHT STRIKES AGAIN #1-3

Nous conseillerons encore et toujours

Quelques rééditions que nous jugeons incontournables...

Preacher

Preacher, c'est Garth Ennis, donc vous vous doutez que ça va être violent. Pourtant, c'est aussi assez malin, et plutôt intéressant à lire, surtout le début. A ce prix-là, c'est un bon moyen de découvrir ce récit culte.

Dans sa petite ville du Texas, le révérend Jesse Custer tente par tous les moyens de maintenir la foi de ses paroissiens qui s'érode depuis des années. Après un accident qui décime l'entièreté de son audience, Jesse Custer se retrouve possédé par une étrange entité divine appelée Generis. En plein doute métaphysique et spirituel, il se lance alors dans un road-trip effréné avec son ex-fiancée et un vampire irlandais pour trouver des réponses auprès de Dieu lui-même...

Saga Intégrale

Un comics qui est dans mon top 3 tout genre confondu, tout simplement. Je pense que je n'aurai de cesse de le conseiller. L'univers est riche, le récit prenant, les personnages originaux et attachants et le tout est sublimé par de magnifiques dessins.

Un univers sans limite, peuplé de tous les possibles. Une planète, Clivage, perdue dans la lumière froide d'une galaxie mourante. Sur ce monde en guerre, la vie vient d'éclore. Deux amants que tout oppose, Alana et Marko, donnent naissance à Hazel, un symbole d'espoir pour leurs peuples respectifs. L'espoir, une idée fragile qui devra s'extraire du chaos de Clivage pour grandir, s'épanouir et conquérir l'immensité du cosmos.

Vous reprendrez bien encore un peu (beaucoup) de Batman ?

Je mets dans une catégorie à part les titres Batman qui ont été réédités en 2025 et qui devraient être sur votre étagère (si ce n'était pas encore chose faite). Et autant dire que pour 2025, il y en a eu une chiée.

Scott Snyder Présente Batman Tome 0

Avec ce tome 0, Urban Comics nous propose les travaux de Scott Snyder pre-New 52. Il s'agit donc d'une période sans Greg Capullo. Sombre reflet est tout bonnement excellent. C'est sombre, intriguant, accessible et la résolution finale est assez incroyable. Il s'agit sans doute du meilleur taff de Snyder sur Batman. Pour ce qui est de Gates of Gotham, il n'arrive pas à la cheville de Sombre reflet mais plus du fait que Sombre reflet est incroyable que du fait que Gates of Gotham est mauvais. Entendez par là que cette seconde histoire reste également de très bonne facture.

Avant d'écrire la série régulière Batman durant l'ère de la Renaissance DC, Scott SNYDER débuta son travail sur le Chevalier Noir au travers de deux récits fondateurs. Le premier, SOMBRE REFLET, est un thriller angoissant empreint de références aux récits essentiels de la mythologie de Batman tandis que le deuxième, LES PORTES DE GOTHAM, est une plongée hallucinée dans les origines de la ville et des familles qui l'ont construite.

Contenu vo : Black Mirror (Detective Comics #871-881) + Batman: Gates of Gotham #1-5

Scott Snyder Présente Batman Tome 1

Enième réédition du run de Snyder et Capullo sur l'univers de Batman. Ici, il s'agit du top départ du New 52 et, sans doute, de leur meilleur travail lors de cette période (sans prendre en compte ce qui avait été fait avant le New 52 donc). Leur run dans sa globalité a des hauts et des bas. Par contre, ce premier tome reste de très bonne facture. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille donc de le prendre. Cela ne sera jamais perdu. Après, libre à vous de continuer ou non. De manière générale, cela reste plutôt bon jusqu'au numéro 17. Après quoi, on commence à perdre en intérêt.

Confronté à une série de meurtres inexpliquée, Batman poursuit un mystérieux assassin aux allures de hibou dont la prochaine cible n'est autre que... Bruce Wayne. Son enquête l'amènera à découvrir l'un des secrets les plus anciens et terrifiants de Gotham City ainsi qu'un nouvel ennemi avec lequel la famille Wayne est en guerre depuis des siècles.

Contenu vo : Batman #1-11 + Batman Annual #1

Batman No Man’s Land

Réédition de No Man's Land, un crossover assez incontournable dans l'univers de Batman. Attention, incontournable en terme de crossover Batman, en terme d'histoire qui impacte tout l'univers du chevalier noir, mais il n'arrive clairement pas à la cheville de Dark Knight Returns et autre Year One.

L'histoire est simple, il y a eu un tremblement de terre qui a détruit Gotham. La ville est délcarée No Man's Land et est abandonnée par les Etats-Unis. Dès lors, les super-vilains ont pris le contrôle de la ville, chaque secteur étant dirigé par l'un d'eux. Batman va devoir, avec le secteur tenu par le GCPD, récupérer les différents secteurs un à un.

Sur le papier, c'est pas mal du tout et ce début de récit est vraiment prometteur. C'est le genre de récit qui est à lire au moins une fois (sans compter un évènement important pour Gordon).

Par contre, quitte à le rééditer, cela aurait été bien de proposer, comme la première fois, le récit Cataclysme qui relate le tremblement de terre en lui-même. Il n'est pas indispensable à la compréhension de No Man's Land mais il est très bon... C'est dommage de passer à côté.

Ravagée par un tremblement de terre, Gotham City est également abandonnée par les autorités gouvernementales qui l'isolent du reste des États Unis. Des mois plus tard, Batman revient à Gotham, décidé à reprendre la ville en mains. Mais celle-ci est découpée en fiefs régis par ses pires ennemis...

Batman Un Long Halloween édition N&b

Réédition d'un grand classique de l'univers de Batman qui se retrouve systématiquement ou presque dans le top 10 des oeuvres autour du Chevalier Noir. Si vous ne l'avez pas encore, c'est clairement à posséder. Le côté black and white peut clairement être un plus.

Quelques mois après sa première victoire contre l'empire du crime qui phagocyte. La cité de Gotham, le vigilant Batman enquête sur une série de meurtres perpétrés uniquement lors des fêtes. Travaillant en parallèle avec le jeune procureur Harvey Dent et le Lieutenant James Gordons, le Chevalier Noir engage une course contre ce calendrier morbide qui égrène chaque mois une victime supplémentaire. Une quête dont la conclusion pourrait bien sonner la chute du plus grand espoir de Gotham, et la naissance de l'un de ses pires monstres de foire...

Contenu vo : Batman Noir: The Long Halloween HC

Gotham Central

Une petite pépite que cela soit au niveau du scénario ou du dessin. Cette revisite de Gotham du point de vue des flics est une excellente initiative qui permet, notamment, de privilégier un récit noir plutôt que l'aspect "meta" de la ville.

La vie de flic n'est pas simple à Gotham City. Protégée par un justicier taciturne, la ville est la cible des pires criminels qui soient. C'est ce que vont apprendre à leurs dépens les inspecteurs et policiers du commissariat de Gotham.

Les très bonnes surprises de 2025

A côté des titres attendus de pied ferme et les gros noms, il y a également eu des titres qui auront été d'excellentes surprises.

Rook Exodus

Un bon titre post-apocalyptique, qui dénote franchement avec ce que Johns fait dans son univers Unnamed. Un peu plus d'action, un peu plus de lâché prise. Si le pitch de départ est plutôt intriguant et assez original, la construction de l'histoire et son déroulement, eux, restent plutôt assez classique, mais pas moins efficaces. Et surtout, on retrouve Jason Fabok au dessin, et rien que ça c'est déjà un argument suffisant pour tenter ce titre.

Au 24e siècle, Rook est un homme piégé sur une planète artificielle qui a sombré dans le chaos. Sa population animale, autrefois contrôlée par les autorités, est désormais régulée par des hors-la-loi. Les plus riches se sont échappés tandis que les autres doivent chercher un moyen de fuir. Mais Rook s'interroge : Ce monde vaut-il la peine qu'on se batte pour lui ?

Private Eye

Vaughan propose avec Private Etye un polar rythmé dans un univers coloré, futuriste, atypique et qui soulève de nombreuses questions. Une excellente surprise !

Le Cloud a implosé, et avec lui tous les secrets les plus précieux de l'humanité, des trafics les plus illicites aux photos de voyage du citoyen lambda, se sont retrouvés à la portée de tous. Désormais, nous évoluons masqués, seul moyen de protéger ce qu'il reste de notre intimité. Bienvenue dans une société post-Internet. Vendu avec un fourreau pour le ranger au format BD dans sa bibliothèque !



Wonder Woman/Harley Quinn – La Souffrance Et Le Don

C'est pas mal, non ? C'est français ! Un titre aux codes bien différents qui s'est avéré être une excellente surprise !

La sérénité de l'île de Themyscira est compromise. Au moment où la cohésion des Amazones est mise à l'épreuve par la grossesse de l'une des leurs, elles doivent également faire face à une requête pour le moins surprenante : Harley Quinn, ex-compagne du sinistre Joker, craint pour sa vie et demande asile et protection auprès des soeurs guerrières. La sororité survivra-t-elle à cette double crise ? Et quel sera le rôle de Wonder Woman dans sa résolution ?

Spectateurs

Un titre de Brian K. Vaughan est toujours un évènement. "Le contraire de la guerre, c'est baiser." disait-il dans Saga, ce qu'il pousse encore plus ici sans frein aucun, pour un titre qui aurait pu s'appeler "Voyeurs", et qui ne sera donc pas pour tout public. Mais c'est également un titre intelligent et profond, qui aborde des dizaines de thématiques, avec en fil rouge l'impression que peut laisser sur nous ce que l'on regarde. Les dessins de Niko Henrichon, que je ne connaissais pas, sont superbes. Encore un très bon récit de l'auteur de Y The Last Man et Saga.

Val a quarante ans. Fan de soap-opéras et de films pornographiques, elle se rend au cinéma. Là, elle est sauvagement abattue de plusieurs balles dans le corps. Val se retrouve alors bloquée dans un état spectral, sans comprendre ce qui vient de lui arriver. Elle découvre bien vite qu'elle peut hanter le monde des vivants avant de décider de partir vers le monde d'après. En tant que fantôme, elle ne peut entrer en contact avec les vivants, mais il est une chose qu'elle peut faire à volonté : observer.



The One Hand & The Six Fingers Intégrale

Un très bon polar sous forme de deux récits parallèles qui se complètent et se rejoignent, signé par des auteurs de qualité.

2873. À Neo Novena, l’inspecteur Ari Nassar fête à peine son départ en retraite qu’un meurtre le replonge instantanément dans une affaire vieille de vingt-trois ans. Trente-deux victimes, une empreinte palmaire unique à six doigts et deux assassins au même modus operandi déjà placés sous les verrous par Ari lui-même. Alors qui ? Et pourquoi maintenant ? Non loin de là, l’étudiant en archéologie Johannes Vale réalise avec horreur qu’il n’est peut-être pas étranger à ce crime brutal, seulement… il ne se souvient de rien !

Voilà, voilà... Vous l'aurez compris, il y aura eu de très bonnes choses du côté d'Urban Comics en 2025. De votre côté, quel est votre petit préféré ? Quel titre vous a mis KO ?