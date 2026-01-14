  1. Accueil
Maj de la base de données séries TV / films

Par Jeff 14/01/2026 09:37 67
Qu'avons-nous ajouté aujourd'hui ?

Petite news pour signaler que plusieurs mises à jour vont survenir au niveau du guide épisode/guide film dans les prochains jours/semaines. Cette news aura pour but de référencer les différents changements effectués.

Pour aujourd'hui, c'est la première saison de Kite Man: Hell Yeah! qui a été ajoutée à notre base de données. Pour les intéressés, vous trouverez la série ici

Vous pouvez donc, dès à présent, noter l'épisode, le noter comme étant "vu" mais également recommander ou ne pas recommander la série, la noter comme étant "suivie" et/ou le commenter. 

Enfin, nous vous rappelons également que vous pouvez faire de même pour la série Gen V en cliquant ici.

Pour aller plus loin :

 

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

Commentaires

  • scarletspider 03/04/2020 14:04
    Merci bcp =D
    Répondre
  • L'idiot 03/04/2020 19:04
    Quelque chose qui est très utile, et qu'il n'y a pas sur les dernières sorties comics (car ça doit prendre un temps de dingue!) c'est le "contient en V.O". 
    Répondre
  • Jeff 03/04/2020 20:04
    Je passe l'info :)

    Merci bien.
    Répondre
  • Anonymous 04/04/2020 21:04
    Hail Bundy
    Répondre
  • Jeff (réponse à Anonymous) 05/04/2020 10:04
    Mon héros ^^
    Répondre
  • JeReMuse 08/04/2020 17:04
    Hello l'équipe, super boulot comme d'habitude, merci :-) Pour TWD, il manque les épisodes 12 à 15 de la saison 10, je sais pas si c'est normal ou pas?
    Répondre
  • Jeff (réponse à JeReMuse) 09/04/2020 08:04
    Hello !

    Oui, je n'ai pas trouvé les titres officiels en VF de ces épisodes. Vu que seuls trois ou quatre épisodes étaient concernés, j'avais dans l'optique d'attendre la prochaine maj.
    Mais si, pour une raison ou pour une autre, tu veux que je les ajoute avec les titres en VO, je peux le faire (ou si toi tu as trouvé les titres FR).
    Répondre
  • JeReMuse (réponse à Jeff) 09/04/2020 11:04
    Ok, pas de problème, merci pour ta réponse ^^ Je n'ai pas non plus réussi à trouver les titres en VF, donc t'embêtes pas, attends la prochaine MAJ comme tu voulais ;-)
    Répondre
  • scarletspider 20/04/2020 19:04
    Petit détail vous avez mis  fois l'épisode 8 pour Swamp Thing (faut juste changer le chiffre) ;)
    Répondre
  • Jeff (réponse à scarletspider) 20/04/2020 19:04
    Ah bien vu !

    Merci beaucoup, c'est modifié !
    Répondre
  • scarletspider (réponse à Jeff) 21/04/2020 21:04
    Et aussi la série est terminé après seulement 10 épisode, il n'y aura pas de suite. Donc au lieu d'en cours elle est complête mais encore une fois c'est un détail ;)
    Répondre
  • Jeff (réponse à scarletspider) 21/04/2020 22:04
    Elle est bien terminée mai j'ai préféré la laisser "en cours" car les titres VF ne sont pas encore dispos.
    Je me trompe peut-être, mais je pense qu'elle sortira tôt ou tard en VF. Il y aura forcément les titres à ce moment-là.
    Répondre
  • Jeff (réponse à scarletspider) 22/04/2020 08:04
    J'ai modifié pour que cela soit plus clair ;)
    Répondre
  • LéoBreton 28/04/2020 22:04
    Merci beaucoup pour votre travail le staff ! :-D
    Répondre
  • JeReMuse 03/05/2020 10:05
    Petit oubli, je viens de remarquer qu'il manquait l'épisode 7 pour la saison 2 de Krypton ;-)
    Répondre
  • Jeff (réponse à JeReMuse) 03/05/2020 13:05
    Ah ?

    Je vais regarder cela dès demain :). Merci beaucoup !
    Répondre
  • JeReMuse (réponse à Jeff) 03/05/2020 15:05
    À ton service ;-)
    Répondre
  • Jeff (réponse à JeReMuse) 04/05/2020 09:05
    Episode ajouté, merci encore :)
    Répondre
  • scarletspider 10/05/2020 21:05
    Je vais peut être passer pour le relou qui chipote (autant rendre le site encore plus parfait qu'il ne l'est ;)  ) mais les épisodes 7 et 8 de la saison 2 de runaways ont le même titre. En fait le 8 s'appelle "vies multiples"
    Répondre
  • Jeff (réponse à scarletspider) 11/05/2020 08:05
    Hello,

    Je vais corriger ça dans la journée.

    Merci beaucoup :D
    Répondre
  • Jeff (réponse à scarletspider) 11/05/2020 10:05
    C'est corrigé :)
    Répondre
  • scarletspider 16/05/2020 14:05
    Petit correctif: la série l'incroyable Hulk est bien sorti en France (j'en ai moi même déja vu quelque uns). Je vous met un lien du site Planête Jeunesse qui reférence les noms Français des épisodes
    http://www.planete-jeunesse.com/fiche-79-l-incroyable-hulk.html
    Répondre
  • Jeff (réponse à scarletspider) 16/05/2020 19:05
    Waouw ! Bien pratique ce site ! Je ne le connaissais pas. 

    Merci beaucoup, je vais modifier cela ce soir ou demain :).
    Répondre
  • scarletspider 22/07/2020 22:07
    Si vous voulez des petites idées de mises à jour il y a la série Pennyworth qui n'existe pas du tout dans la base de donnée 
    Répondre
  • Jeff (réponse à scarletspider) 23/07/2020 09:07
    Ah ! Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup ! D'autant plus que je ne l'avais même pas ajouté dans la liste.
    Je vais m'en occuper dans les prochains jours :)

    Merci encore, c'est super sympa. N'hésite pas si d'autres choses t'interpellent :)
    Répondre
  • scarletspider (réponse à Jeff) 23/07/2020 12:07
    Ya pas de quoi ;) . Si tu veux je peux essayer de faire une liste moi-même et te la transmettre par la suite
    Répondre
  • Jeff (réponse à scarletspider) 23/07/2020 14:07
    Ah ben carrément ! Difficile de dire non ^^'

    Il y a aura sans doute des doublons avec notre propre liste mais il y a tellement de choses auxquelles on ne pense pas forcément qu'il y aura forcément des choses à ajouter. Cela serait super !
    Répondre
  • scarletspider (réponse à Jeff) 23/07/2020 16:07
    Pas de problème. ça risque de me prendre un peu de temps de faire une vrai liste mais je peux déja dire que les séries Flash, Supergirl et Batwoman ne sont pas à jour. On a les dessins animés avengers united they stand, blade, constantine, Vixen, Wolverine, X-men (manga) qui sont vide. Sinon de tête dans les trucs récents je dirais DC super hero girls, batman unlimited ou encore les web episodes de Justice league Action. Après si on cherche dans les vieux dessins animés il y a les vieux Spider-man, la série Swamp Thing des années 80, super friends ou la série Blade de 2006. Je fais un peu de tête la et j'essaie de faire une liste complète pour dans une semaine (pour la liste ça concernera juste Marvel et DC car je suis pas du tout callé sur l'indé). Mais sinon pas de problème, c'est le moins que je puisse faire pour ce site que je visite tout les jours et qui me sert beaucoup =D
    Répondre
  • Jeff (réponse à scarletspider) 23/07/2020 20:07
    Je note :)

    Oui, je me pose la question depuis un moment pour les animés version manga. Je me demande si je ne vais pas tous les regrouper.
    Répondre
  • scarletspider (réponse à Jeff) 08/08/2020 12:08
    Alors comme promis je te donne quelques idées pour les prochaine majs:
    -la série spider-man japonaise
    -Captain america 1944 série
    -la série Blade de 2006
    -les dessins animés marvel des années 60 (Hulk, Captain america, Sub-mariner et thor)
    -le spider-man de 1967 celui de 1980 et spider-man and his amazing friends
    -les dessins animés des 4 fantastiques 1967 et 1978
    -Spiderwoman 1979
    -Fred and barney meet the thing
    -le dessin animé Hulk de 1982
    -X-men pryde of the X-men 1989 (épisode pilote)
    -Avengers united they stand 1999
    -les animés Blade, X-men, Ironman et Wolverine
    - Marvel Disk War 2014 et Marvel future avengers 2017
    -big hero 6 la série 2017 - Baymax and 2018 Baymax Dreams 2018, big chibi 6, Baymax and Mocchi
    - Rocket et Groot 2017
    - ant man dessin animé 2017
    - marvels rising courts métrages+ Marvel Rising: Chasing Ghosts, Marvel Rising: Heart of Iron, Marvel Rising: Battle of the Bands, Marvel Rising: Operation Shuri, Marvel Rising: Playing with Fire
    -Marvel Super hero adventures 2017
    -court métrage spider-cochon venant de into the spider-verse
    - les motions comics marvel (comme black panther qui est déja mis sur le site)

    Films

    -téléfilm Captain américa 1 et 2 ( années 70-80)
    -courts métrage thor ( Team thor part 1 et 2 et team darryl)
    -Court métrage deadpool no good dead + deadpool 2 version longue et once upon a deadpool
    -Peter to do list (court métrage)
    - film de la série hulk (l'incroyable Hulk, the retourn of the incredible hulk, the incredible hulk returns, the trial of the incredible hulks, the death of the incredible hulk)
    -Nick Fury et les agents du shield 1998
    - Man thing 2005
    -Dracula: Sovereign of the Damned et Kyoufu Densetsu Kaiki! Frankenstein (animé de Dracula et Frankenstein version marvel)
    - next avengers: heroes of tommorow
    -Huk versus
    -marvel super heroes adventures frost fight
    - hulk where monster dwell
    -Lego Marvel Super Heroes: Avengers Reassembled, Lego Marvel Super Heroes - Guardians of the Galaxy: The Thanos Threat, Lego Marvel Super Heroes - Black Panther: Trouble in Wakanda, Lego Marvel Spider-Man: Vexed by Venom

    Voila pour Marvel je t'envoie la suite très vite
     
    Répondre
  • Jeff (réponse à scarletspider) 08/08/2020 13:08
    Merci beaucoup, mec !
    Je vais comparer ta liste à la mienne ;)
    Répondre
  • azertyijkl123 08/08/2020 16:08
    Ah ce remuage de couteau dans la plaie... DUCK TALES SAISON 2 WHEN ??? (sur Disney+ FR)
    Répondre
  • JeReMuse 19/08/2020 10:08
    Petite idée de MAJ film, il manque les 2 films "Swamp Thing (titre français "La Créature Du Marais")" de 1982 et "The Return Of Swamp Thing (titre français "La Créature Du Lagon, Le Retour")" de 1989. Ils sont très loin d'être des chefs-d'oeuvre mais je les trouve sympas quand même (et ça reste malgré tout des films DC) ^^.
    Répondre
  • Jeff (réponse à JeReMuse) 19/08/2020 12:08
    Yep, déjà sur ma liste. J'espère pouvoir les ajouter prochainement :)
    Répondre
  • JeReMuse (réponse à Jeff) 19/08/2020 15:08
    Nickel, aucun problème ;-)
    Répondre
  • scarletspider 25/08/2020 22:08
    Autre maj pour les petites mises à jours
    pour info la vf de swamp thing est sortie donc j'imagine les titres vf aussi sinon on a:

    -la série Shazam de 1974 + shazam 1981
    - la série swamp thing de 1990 + le dessin animé + les deux films
    -human target 2010
    -la fin de la saison 2 de doom patrol
    -zack snyder justice league
    -the new adventures of superman 1966
    -the adventures of superboy 1966
    - aquaman 1968
    -The Adventures of Batman + the new aventures of batman 1968-1977
    - Super Friends (10 saisons) 1973
    - plastic man 1979
    -superman 1988
    - le film constantine city of demon mis dans les séries animées au lieu des films
    -le film deathstroke knight and dragons de 2020
    - les deux séries DC super hero girl (+les web episodes de 2020) + les films (4 films dont un déja mis sur le site )et films lego (2 films)
    -la web série lobo de 2000
    -batman unlimited série + 3 films (dont un déja rentré sur le site)
    -dc super friends 2015
    - Vixen 2 saisons 2015
    -justice league action short 2017
    -Freedom Fighters: The Ray 2 saisons 2017
    - le film steel des années 1997
    -superman man of tommorow 2020
    - birds of prey 2020
    -Batman: Death in the Family 2020

    Lego Batman: The Movie – DC Super Heroes Unite, Lego DC Comics Super Heroes: Justice League – Attack of the Legion of Doom, Lego DC Comics Super Heroes: Justice League – Gotham City Breakout, Lego DC Super Hero Girls: Brain Drain, Lego DC Super Hero Girls: Super-Villain High, Lego DC Comics Super Heroes: Aquaman: Rage of Atlantis, Lego DC: Batman - Family Matters, Lego DC: Shazam!: Magic and Monsters

    courts métrages: Chase Me 2003, Justice league the first mission 2000, the dark knight first night 1992, teen titans the lost episode 2005 , Tales of the Black Freighter (watchmen) , Joker's Playhouse, The Spectre, Jonah Hex, Green Arrow, Superman/Shazam!: The Return of Black Adam, Catwoman, Nightwing and Robin, Constantine: John Con Noir, Sgt. Rock, Death, The Phantom Stranger, Adam Strange

    j'ai pensé en plus faire des fiches pour les films et séries à venir Black widow, shang shi, thor 4, gardiens de la galaxie 3, black panther 2, captain marvel 2, blade, the falcon and the winter soldier, loki, hawkeye, miss hulk, miss marvel, moon knight, what if, doctor strange 2, eternals, the Batman, the suicide squad, venom 2, morbius, spider-man 3 en 2021, shazam 2, black adam, flash et aquaman 2
    Répondre
  • Jeff (réponse à scarletspider) 26/08/2020 07:08
    ... Il y a du boulot lol.

    Merci beaucoup pour tous ces recap ! 
    Répondre
  • Uraphire 11/09/2020 10:09
    Par curiosité, est ce que une série TV comme Heroes pourrait rentrer dans la catégorie indépendants ?
    Répondre
  • Jeff (réponse à Uraphire) 11/09/2020 11:09
    Sauf rares exceptions (comme Conan), les films et séries TV doivent être adaptés de comics. Heroes n'y sera donc pas. Indépendants renvoient aux adaptations des comics autres que Marvel et DC.

    Pour info, j'aimerai beaucoup mettre en place une section plus "ouverte". Une section qui tend vers l'héroïsme au sens large (Zorro, par ex) et pas uniquement les héros de comics. J'y réfléchis beaucoup en ce moment. J'ai déjà pris quelques notes mais ce n'est absolument pas une priorité. Difficile d'expliquer à la communauté le fait que l'on entre des données qui n'ont rien à voir avec les comics si, à l'inverse, il y a encore des choses liées aux comics qui ne sont pas encore référencés.
    Répondre
  • mmat1986 (réponse à Jeff) 11/09/2020 12:09
    Mais Jeff,  Heroes a été adapté en comics par Fusion Comics...bon après c'est une histoire de promo avec peu de numéros



    mais pour rebondir sur ton idée genre "Zorro" j'en profites pour t'en glisser une autre avez-vous songer au fait d'inclure des héros qui furent bièvement adapté en comics après avoir été créé dans un film? genre Météor Man qui fut publié par Marvel quelque temps




    , Darkman qui fut publié par Marvel et fit des apparition chez Dynamite en crossover avec Army of darkness




    ou bien Tarzan qui est un cas semblable à Conan (quoi que Tarzan fit équipe avec Batman dans certain comics)



    et

    Répondre
  • Jeff (réponse à mmat1986) 11/09/2020 12:09
    Tu es justement dans la catégorie que nous désirons éviter. Mais c'est vrai que je me suis mal exprimé. Nous référencons les adaptations de comics. Il faut donc que le média originel soit le comics. Heroes a bien un comics mais c'est le comics qui est une adaptation de la série TV, pas l'inverse (si je ne me trompe pas, je ne suis pas expert en Heroes ^^). Donc cela ne fonctionne pas. Bien sûr, sauf rares exceptions que nous étudierons au cas par cas. Encore une fois, Conan, à l'origine, ce n'est pas du comics. Mais bon... 99% de l'univers vient des comics... Il a donc une certaine légitimité. Mais donc pour Heroes, le comics a bien sa place dans les comics de MDCU mais la série TV n'a pas sa place dans la série TV.
    Concernant les exemples que tu as donné, on entre dans des cas précis qu'il faut clairement étudier. Je ne préfère pas trop m'avancer pour le moment. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans l'idéal, on ne touche pas si le média originel n'est pas le comics. Tarzan vient des romans. Mais une fois encore, la BD a beaucoup joué dans la construction du personnage. Je refuse donc de te dire qu'il s'agit d'un non définitif.
    Je pense sincèrement que la catégorie dont je ne veux pas parler pour le moment règlera ce genre de problème. C'est juste qu'on n'y est pas encore.
    Répondre
  • mmat1986 (réponse à Jeff) 11/09/2020 12:09
    Oki merci de la réponse mais c'est vrai que je comprend un peu aussi l'envie d'éviter de commencer à inclure tout et n'importe quoi car c'est clair que du coup on a pas parler de plein d'autre cas de figure qui à un moment ou un autre on donné un comics ayant une publication plus ou moins longue ou courte...
    Répondre
  • Uraphire (réponse à Jeff) 12/09/2020 17:09
    Ok je comprends. J'avais une idée de pourquoi Heroes n'était pas présent, mais tu confirmes ce que je pensais pour sa non-présence.
    Sinon si jamais vous aviez besoin de suggestions pour remplir les bases de données. J'en ai quelques une à vous faire pour la catégorie série animée aux niveaux indépendants :
    The Savage Dragon
    - Todd McFarlane's Spawn ou Spawn: The Animated Series
    - Wild C.A.T.s

    Voilà, encore bravo pour le boulot que vous accomplisez et bon courage !
    Répondre
  • Jeff (réponse à Uraphire) 14/09/2020 14:09
    Ah merci beaucoup ! Je vais y jeter un oeil et les ajouter à la liste !
    Répondre
  • StormXZ (réponse à Jeff) 05/07/2021 12:07
    Ah oui ! Je confirme que le "Contient en VO", c'était très très utile ! 
    Mais de plus en plus, il y a des comics où ça n'est plus affiché (par manque de temps en effet, j'imagine). En vrac : les Transformers, TMNT, Power Rangers, sur Death Metal, etc.
    Répondre
  • Seyfr_Rebirth 22/10/2021 12:10
    Aparemment, l'adaptation de Y a été annulée par FX
    Répondre
  • scarletspider (réponse à Seyfr_Rebirth) 22/10/2021 19:10
    Oui en effet mais une news a déja été faite il y a quelques jours
    Répondre
  • Seyfr_Rebirth (réponse à scarletspider) 23/10/2021 16:10
    En effet, bizarre mon lecteur de flux me l'a pas affichée ! XD Au temps pour moi
    Répondre
  • scarletspider 07/03/2022 17:03
    Petite modification à effectuer. Je regarde en ce moment le dessin animé Avengers l'équipe de super-héros et le 15 ème épisode de la saison 2 " La force intérieure" est mal placée. En fait c'est l'épisode final de la saison 2, il faut juste le changer de place. 
    Même petite modification pour le dessin animé les nouvelles aventures de Batman ou les épisodes 1 et 2 sont inversés (en effet la série commence par l'arrivé de Tim Drake en Robin alors qu'il possède déja ce rôle dans "trouble fête")
    Répondre
  • Jeff (réponse à scarletspider) 08/03/2022 08:03
    Ah ? Je vais regarder ça. Merci beaucoup pour les infos :)
    Répondre
  • Jeff (réponse à scarletspider) 08/03/2022 08:03
    C'est corrigé pour Batman. Merci enocre !
    Tu as une source pour Avengers ou pas du tout ? Car là j'ai beau regarder, je vois toujours l'épisode "la force intérieure" en 2x15.
    Répondre
  • scarletspider (réponse à Jeff) 09/03/2022 19:03
    Alors j'ai vérifié et il semblerait que ça soit bien le 15 ème épisode donc finalement pas de changement à faire. Mon erreur est du à la première diffusion de la série qui visiblement avait oublié cet épisode et l'a passé après. Disney + Fr s'est fait avoir car c'est en regardant les épisodes sur leur plateforme que je me suis fait avoir
    Répondre
  • mmat1986 13/07/2022 17:07
    Suis justement entrain de la regarder depuis 2jours mais toujours pas sauter le pas et acheté le comics, tout comme invincible qu'il faudrait bien que je me décide à me procurer.

    les 4 premiers épisodes contiennent déjà leurs lot de scènes cultes et de moquerie envers l'actualité hollywoodienne et autre mouvements politico sociales d'ailleurs une tacle envers Michael Jordan qui m'a faite tiquer tout de même car même si le gars à reconnu lui même ne jamais avoir pris cause pour aucun mouvement, même sans jouer les porte étendard en fasant juste son sport de tout son mieux , il a tout de même représenté un exemple pour pas mal de monde de couleur a contrario combien d'artistes de la même époque ont oeuvrés pour toute les grandes causes et organisé des aides pour les catastrophes de leurs époques et dont on ne se souvient aujourd'hui que pour tout le mal que l'on a propagé sur leur compte?

    enfin soit, très bon show encore pour cette troisième saison
    Répondre
  • Jeff (réponse à mmat1986) 14/07/2022 10:07
    J'ai les Invincible, mais je n'ai pas chopé les comics The Boys non plus (déjà lus par contre).
    Répondre
  • mmat1986 (réponse à Jeff) 14/07/2022 10:07
    Et du coup, tu me recommanderais l'achat du comics ou bien c'est encore différent de la série dans le genre ce n'est pas forcément parce qu'on a accroché à la série que ce sera pareil avec le comics ma question est tordue mais c'est parce que avec Walking Dead par exemple j'ai fini par abandonner en premier le comics et finalement la série TV aussi...au finale il n'y a vraiment que Locke and Key que j'ai lu au complet et dont je devrait réussir à finir le show télé vu que la prochaine saison sera la dernière 
    Répondre
  • JeReMuse (réponse à mmat1986) 14/07/2022 21:07
    Étant un grand fan d'Invincible depuis les premières parutions de Delcourt, je ne suis peut-être pas le plus objectif pour te répondre lol, mais en gros, si tu as aimé la série Amazon, tu devrais réussir à accrocher au comics, l'adaption étant globalement assez fidèle, même si on peut y noter quelques différences bien sûr. Et puis c'est le bon moment de t'y mettre, avec Delcourt qui réédite le comics en version Intégrale (6/12 pour le moment, avec la 7e qui sort fin août), qui sont d'ailleurs des magnifiques éditions ^^.
    Répondre
  • mmat1986 (réponse à JeReMuse) 14/07/2022 21:07
    Merci de la réponse 
    Répondre
  • Jeff (réponse à mmat1986) 16/07/2022 09:07
    Les deux comics sont très bons et les adaptations sont plutôt fidèles. Si tu as aimé les épisodes que tu as vu, il y a peu de chance que tu n'aimes pas le comics. Après, pour Invincible, c'est un peu comme Walking Dead. Tu as quand même un petit côté soap / tire en longueur (même si j'adore le comics Invincible).
    Perso, j'ai beau aimé Walking Dead, je trouve que le comics finit par tourner en rond. Quant à la série TV, je la trouve longue à crever. J'avais envie d'abandonner dès la fin de la saison 1. Je trouve les gens vachement indulgents avec cette série. On me sort souvent l'argument "bah elle a un rythme lent, un peu comme Breaking Bad", mais je ne suis pas d'accord.
    Répondre
  • mmat1986 (réponse à Jeff) 16/07/2022 12:07
    Merci du retour.

    bah pour Walking Dead j'ai du m'y reprendre à deux fois pour vraiment me mettre dans la série mais elle est paresseuse autant on peut finir par s'habituer au rythme autant le recyclage scénaristique sans effort est au final inssuportable (toujours la même chose le groupe arrive dans un endroit s'y établissent tout va bien pendant un temps ensuite débarque le méchant de la saison, affrontement, destruction du lieu, le groupe part trouver un autre endroit et tout recommence exactement comme au début de la saison précédente!) sans parler des personnages qui sont sauvés d'une mort qui pourrait être pas mal du tout pour un show de mort-vivants et qui finalement sont sacrifié d'une manière soporifique et cucul et pourtant j'ai été super patient et indulgent étant donné que j'ai atteint la 8ème ou 9ème saison mais au final je regardais plus par habitude que par intérêt
    Répondre
  • Adam 02/12/2022 12:12
    Pas encore de fiche pour le film Black Adam ? j'aurais aimé mettre mon avis dessus. Mais bon c'est pas pressé non plus ^^
    Répondre
  • Jeff (réponse à Adam) 02/12/2022 17:12
    Ah bien vu, je m'en occupe dès que je peux.
    Répondre
  • scarletspider 18/12/2022 22:12
    Petit oubli du dernier épisode de Marvel rassemblement avec le Making of de Werewolf by Night ;)
    Répondre
  • Jeff (réponse à scarletspider) 19/12/2022 16:12
    Je vois son "annonce" mais je ne le vois pas encore sur les sites de streaming. Les sites spécialisés US que je suis ne l'ont pas mis non plus pour le moment.
    Répondre
  • scarletspider (réponse à Jeff) 19/12/2022 21:12
    Pourtant il est bien présent sur Disney + France. Bizarre
    Répondre
  • Jeff (réponse à scarletspider) 20/12/2022 08:12
    Je l'ai enfin trouvé. Apparemment, ils le lient bien à cette série mais ne le mettent pas dans la liste officielle des épisodes mais dans une catégorie à part. Je vais attendre encore un peu.
    Répondre
  • scarletspider 11/01/2024 20:01
    Bonjour. Tout d'abord merci pour toutes ses mises à jours de la base de données qui est incroyablement bien remplie. Je regarde la saison 4 de titans actuellement sur netflix et j'ai pu remarquer qu'il manquait juste le dernier épisode de la saison 4 dans la base de données. Je ne sais pas si c'est un oubli ou autre mais je le précise au cas ou
    Merci encore =)
    Répondre
  • Jeff (réponse à scarletspider) 13/01/2024 08:01
    Merci beaucoup <3 
    Ah bien vu, je vais ajouter ça (et passer les épisodes de la saison 4 en VF aussi tant qu'à faire).
    Répondre

