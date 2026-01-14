Maj de la base de données séries TV / films

Petite news pour signaler que plusieurs mises à jour vont survenir au niveau du guide épisode/guide film dans les prochains jours/semaines. Cette news aura pour but de référencer les différents changements effectués.
Pour aujourd'hui, c'est la première saison de Kite Man: Hell Yeah! qui a été ajoutée à notre base de données. Pour les intéressés, vous trouverez la série ici.
Vous pouvez donc, dès à présent, noter l'épisode, le noter comme étant "vu" mais également recommander ou ne pas recommander la série, la noter comme étant "suivie" et/ou le commenter.
Enfin, nous vous rappelons également que vous pouvez faire de même pour la série Gen V en cliquant ici.
Pour aller plus loin :
Merci bien.
Oui, je n'ai pas trouvé les titres officiels en VF de ces épisodes. Vu que seuls trois ou quatre épisodes étaient concernés, j'avais dans l'optique d'attendre la prochaine maj.
Mais si, pour une raison ou pour une autre, tu veux que je les ajoute avec les titres en VO, je peux le faire (ou si toi tu as trouvé les titres FR).
Merci beaucoup, c'est modifié !
Je me trompe peut-être, mais je pense qu'elle sortira tôt ou tard en VF. Il y aura forcément les titres à ce moment-là.
Je vais regarder cela dès demain :). Merci beaucoup !
Je vais corriger ça dans la journée.
Merci beaucoup :D
http://www.planete-jeunesse.com/fiche-79-l-incroyable-hulk.html
Merci beaucoup, je vais modifier cela ce soir ou demain :).
Je vais m'en occuper dans les prochains jours :)
Merci encore, c'est super sympa. N'hésite pas si d'autres choses t'interpellent :)
Il y a aura sans doute des doublons avec notre propre liste mais il y a tellement de choses auxquelles on ne pense pas forcément qu'il y aura forcément des choses à ajouter. Cela serait super !
Oui, je me pose la question depuis un moment pour les animés version manga. Je me demande si je ne vais pas tous les regrouper.
-la série spider-man japonaise
-Captain america 1944 série
-la série Blade de 2006
-les dessins animés marvel des années 60 (Hulk, Captain america, Sub-mariner et thor)
-le spider-man de 1967 celui de 1980 et spider-man and his amazing friends
-les dessins animés des 4 fantastiques 1967 et 1978
-Spiderwoman 1979
-Fred and barney meet the thing
-le dessin animé Hulk de 1982
-X-men pryde of the X-men 1989 (épisode pilote)
-Avengers united they stand 1999
-les animés Blade, X-men, Ironman et Wolverine
- Marvel Disk War 2014 et Marvel future avengers 2017
-big hero 6 la série 2017 - Baymax and 2018 Baymax Dreams 2018, big chibi 6, Baymax and Mocchi
- Rocket et Groot 2017
- ant man dessin animé 2017
- marvels rising courts métrages+ Marvel Rising: Chasing Ghosts, Marvel Rising: Heart of Iron, Marvel Rising: Battle of the Bands, Marvel Rising: Operation Shuri, Marvel Rising: Playing with Fire
-Marvel Super hero adventures 2017
-court métrage spider-cochon venant de into the spider-verse
- les motions comics marvel (comme black panther qui est déja mis sur le site)
Films
-téléfilm Captain américa 1 et 2 ( années 70-80)
-courts métrage thor ( Team thor part 1 et 2 et team darryl)
-Court métrage deadpool no good dead + deadpool 2 version longue et once upon a deadpool
-Peter to do list (court métrage)
- film de la série hulk (l'incroyable Hulk, the retourn of the incredible hulk, the incredible hulk returns, the trial of the incredible hulks, the death of the incredible hulk)
-Nick Fury et les agents du shield 1998
- Man thing 2005
-Dracula: Sovereign of the Damned et Kyoufu Densetsu Kaiki! Frankenstein (animé de Dracula et Frankenstein version marvel)
- next avengers: heroes of tommorow
-Huk versus
-marvel super heroes adventures frost fight
- hulk where monster dwell
-Lego Marvel Super Heroes: Avengers Reassembled, Lego Marvel Super Heroes - Guardians of the Galaxy: The Thanos Threat, Lego Marvel Super Heroes - Black Panther: Trouble in Wakanda, Lego Marvel Spider-Man: Vexed by Venom
Voila pour Marvel je t'envoie la suite très vite
Je vais comparer ta liste à la mienne ;)
pour info la vf de swamp thing est sortie donc j'imagine les titres vf aussi sinon on a:
-la série Shazam de 1974 + shazam 1981
- la série swamp thing de 1990 + le dessin animé + les deux films
-human target 2010
-la fin de la saison 2 de doom patrol
-zack snyder justice league
-the new adventures of superman 1966
-the adventures of superboy 1966
- aquaman 1968
-The Adventures of Batman + the new aventures of batman 1968-1977
- Super Friends (10 saisons) 1973
- plastic man 1979
-superman 1988
- le film constantine city of demon mis dans les séries animées au lieu des films
-le film deathstroke knight and dragons de 2020
- les deux séries DC super hero girl (+les web episodes de 2020) + les films (4 films dont un déja mis sur le site )et films lego (2 films)
-la web série lobo de 2000
-batman unlimited série + 3 films (dont un déja rentré sur le site)
-dc super friends 2015
- Vixen 2 saisons 2015
-justice league action short 2017
-Freedom Fighters: The Ray 2 saisons 2017
- le film steel des années 1997
-superman man of tommorow 2020
- birds of prey 2020
-Batman: Death in the Family 2020
Lego Batman: The Movie – DC Super Heroes Unite, Lego DC Comics Super Heroes: Justice League – Attack of the Legion of Doom, Lego DC Comics Super Heroes: Justice League – Gotham City Breakout, Lego DC Super Hero Girls: Brain Drain, Lego DC Super Hero Girls: Super-Villain High, Lego DC Comics Super Heroes: Aquaman: Rage of Atlantis, Lego DC: Batman - Family Matters, Lego DC: Shazam!: Magic and Monsters
courts métrages: Chase Me 2003, Justice league the first mission 2000, the dark knight first night 1992, teen titans the lost episode 2005 , Tales of the Black Freighter (watchmen) , Joker's Playhouse, The Spectre, Jonah Hex, Green Arrow, Superman/Shazam!: The Return of Black Adam, Catwoman, Nightwing and Robin, Constantine: John Con Noir, Sgt. Rock, Death, The Phantom Stranger, Adam Strange
j'ai pensé en plus faire des fiches pour les films et séries à venir Black widow, shang shi, thor 4, gardiens de la galaxie 3, black panther 2, captain marvel 2, blade, the falcon and the winter soldier, loki, hawkeye, miss hulk, miss marvel, moon knight, what if, doctor strange 2, eternals, the Batman, the suicide squad, venom 2, morbius, spider-man 3 en 2021, shazam 2, black adam, flash et aquaman 2
Merci beaucoup pour tous ces recap !
Pour info, j'aimerai beaucoup mettre en place une section plus "ouverte". Une section qui tend vers l'héroïsme au sens large (Zorro, par ex) et pas uniquement les héros de comics. J'y réfléchis beaucoup en ce moment. J'ai déjà pris quelques notes mais ce n'est absolument pas une priorité. Difficile d'expliquer à la communauté le fait que l'on entre des données qui n'ont rien à voir avec les comics si, à l'inverse, il y a encore des choses liées aux comics qui ne sont pas encore référencés.
mais pour rebondir sur ton idée genre "Zorro" j'en profites pour t'en glisser une autre avez-vous songer au fait d'inclure des héros qui furent bièvement adapté en comics après avoir été créé dans un film? genre Météor Man qui fut publié par Marvel quelque temps
, Darkman qui fut publié par Marvel et fit des apparition chez Dynamite en crossover avec Army of darkness
ou bien Tarzan qui est un cas semblable à Conan (quoi que Tarzan fit équipe avec Batman dans certain comics)
et
Concernant les exemples que tu as donné, on entre dans des cas précis qu'il faut clairement étudier. Je ne préfère pas trop m'avancer pour le moment. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans l'idéal, on ne touche pas si le média originel n'est pas le comics. Tarzan vient des romans. Mais une fois encore, la BD a beaucoup joué dans la construction du personnage. Je refuse donc de te dire qu'il s'agit d'un non définitif.
Je pense sincèrement que la catégorie dont je ne veux pas parler pour le moment règlera ce genre de problème. C'est juste qu'on n'y est pas encore.
Sinon si jamais vous aviez besoin de suggestions pour remplir les bases de données. J'en ai quelques une à vous faire pour la catégorie série animée aux niveaux indépendants :
- The Savage Dragon
- Todd McFarlane's Spawn ou Spawn: The Animated Series
- Wild C.A.T.s
Voilà, encore bravo pour le boulot que vous accomplisez et bon courage !
Mais de plus en plus, il y a des comics où ça n'est plus affiché (par manque de temps en effet, j'imagine). En vrac : les Transformers, TMNT, Power Rangers, sur Death Metal, etc.
Même petite modification pour le dessin animé les nouvelles aventures de Batman ou les épisodes 1 et 2 sont inversés (en effet la série commence par l'arrivé de Tim Drake en Robin alors qu'il possède déja ce rôle dans "trouble fête")
Tu as une source pour Avengers ou pas du tout ? Car là j'ai beau regarder, je vois toujours l'épisode "la force intérieure" en 2x15.
les 4 premiers épisodes contiennent déjà leurs lot de scènes cultes et de moquerie envers l'actualité hollywoodienne et autre mouvements politico sociales d'ailleurs une tacle envers Michael Jordan qui m'a faite tiquer tout de même car même si le gars à reconnu lui même ne jamais avoir pris cause pour aucun mouvement, même sans jouer les porte étendard en fasant juste son sport de tout son mieux , il a tout de même représenté un exemple pour pas mal de monde de couleur a contrario combien d'artistes de la même époque ont oeuvrés pour toute les grandes causes et organisé des aides pour les catastrophes de leurs époques et dont on ne se souvient aujourd'hui que pour tout le mal que l'on a propagé sur leur compte?
enfin soit, très bon show encore pour cette troisième saison
Perso, j'ai beau aimé Walking Dead, je trouve que le comics finit par tourner en rond. Quant à la série TV, je la trouve longue à crever. J'avais envie d'abandonner dès la fin de la saison 1. Je trouve les gens vachement indulgents avec cette série. On me sort souvent l'argument "bah elle a un rythme lent, un peu comme Breaking Bad", mais je ne suis pas d'accord.
bah pour Walking Dead j'ai du m'y reprendre à deux fois pour vraiment me mettre dans la série mais elle est paresseuse autant on peut finir par s'habituer au rythme autant le recyclage scénaristique sans effort est au final inssuportable (toujours la même chose le groupe arrive dans un endroit s'y établissent tout va bien pendant un temps ensuite débarque le méchant de la saison, affrontement, destruction du lieu, le groupe part trouver un autre endroit et tout recommence exactement comme au début de la saison précédente!) sans parler des personnages qui sont sauvés d'une mort qui pourrait être pas mal du tout pour un show de mort-vivants et qui finalement sont sacrifié d'une manière soporifique et cucul et pourtant j'ai été super patient et indulgent étant donné que j'ai atteint la 8ème ou 9ème saison mais au final je regardais plus par habitude que par intérêt
Merci encore =)
Ah bien vu, je vais ajouter ça (et passer les épisodes de la saison 4 en VF aussi tant qu'à faire).