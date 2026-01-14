Maj de la base de données séries TV / films

Qu'avons-nous ajouté aujourd'hui ?

Petite news pour signaler que plusieurs mises à jour vont survenir au niveau du guide épisode/guide film dans les prochains jours/semaines. Cette news aura pour but de référencer les différents changements effectués.

Pour aujourd'hui, c'est la première saison de Kite Man: Hell Yeah! qui a été ajoutée à notre base de données. Pour les intéressés, vous trouverez la série ici.

Vous pouvez donc, dès à présent, noter l'épisode, le noter comme étant "vu" mais également recommander ou ne pas recommander la série, la noter comme étant "suivie" et/ou le commenter.

Enfin, nous vous rappelons également que vous pouvez faire de même pour la série Gen V en cliquant ici.

