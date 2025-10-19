Les titres Disney arrivent chez Panini

Depuis plusieurs années, l'éditeur Dynamite a commencé à publier des séries et mini-séries sur des personnages de licences Disney. On peut les séparer en deux catégories, les séries sur les héros qui n'ont pas de fin annoncées, comme Lilo et Stitch, Gargoyles, Ducktales ou Zootopia par exemple. En face, on retrouve des mini-séries de 4 ou 5 numéros sur les vilains. Nous avons déjà eu le droit à Maléfique, dont une nouvelle mini-série vient de commencer, Scar ou encore Hadès.

Ces titres restaient inédit chez nous, mais cela va changer puisqu'à partir de janvier 2026, c'est Panini Comics qui publiera ces titres dans nos contrées.

Le 14 janvier, nous aurons le premier tome de Lilo et Stitch, au prix de 13,99€ dans un format plus grand que les comics classique et en cartonné. Avec une pagination de 104 pages, il contiendra les 4 premiers numéros de la série. La série est écrite par Greg Pak et dessinée par Giulia Giacomino.

Le 4 février, ce sont les mini-séries consacrées à Scar et Maléfique qui seront disponible en édition normale à 16€, en format souple, ou à 20€ en format cartonné. La mini-série Scar est écrite par Chuck Brown et dessinée par Trevor Fraley. La mini-série Maléfique est écrite et dessinée par Soo Lee.

Allez-vous vous laisser tenter ?