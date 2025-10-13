Daredevil: Born Again et Spider-Man: Brand New Day auront des liens

C'est lors d'une interview avec EW que le boss de Marvel Television, Brad Winderbaum, a confirmé la chose. La saison 2 de Daredevil: Born Again et le quatrième opus de Spider-Man, Spider-Man: Brand New Day, auront de nombreux liens. Voici ce qu'il a déclaré :

Nous communiquons beaucoup avec l'équipe sur Spider-Man : Brand New Day pour nous assurer qu'il y ait de la cohérence. Nous ne voulons rien spoiler, mais cela existe bel et bien dans le même univers et c'est important. Nous partageons un univers commun, mais je dirais que les bandes dessinées de Daredevil et celles du Punisher représentent un certain ton et une vision de New York d'une manière différente de celle de Spider-Man, mais elles existent toutes deux dans le même univers. C'est similaire. Tout s'aligne et les impacts se font ressentir, mais nous pouvons raconter des histoires différentes.

A noter qu'à la NYCC, il a une fois encore confirmé les liens en question entre les deux projets mais en rejetant l'idée de réel lien scénaristique :

Je pense que tout se passera bien. Daredevil saison 2 sort avant Spider-Man, et comme je l’ai dit, il y a une certaine cohérence là-dedans. Ils font partie du même univers, mais je ne mettrais pas trop de foi dans des liens narratifs importants et solides.

En somme, des liens pour renforcer l'idée d'univers commun... mais pas plus ? Réponse avec la saison 2 de Daredevil: Born Again !