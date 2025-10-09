Replay du Twitch du Jeudi 09/10 : Absolute Green Lantern, The Starbreaker Supremacy, Peacemaker...

Rejoignez-nous et partagez votre avis !

Bonjour tout le monde,

Les vidéos liées à notre dernier live sont à présent toutes disponibles.

Vous les trouverez ci-dessous :

Notre avis sur Green Lantern The Starbreaker Supremacy

Retour sur la saison 1 de Peacemaker

Absolute Green Lantern, notre avis sur les numéros #1 à #6

Dernières Lectures #7 Superman : la chute de Camelot, The Crow, Fables...)

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

- - -

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch... c'est ce soir 20h ! Nous commencerons par revenir sur nos dernières lectures. Nous parlerons de Thor, Superman, d'un vieux manga ou encore de Final Fantasy. Nous continuerons avec The Starbreaker Supremacy qui s'est terminé pas plus tard qu'hier. Que vaut cet event Green Lantern ? Quelles sont ces répercussions ? Nous verrons tout cela ensemble. Ensuite, nous basculerons sur Absolute Green Lantern dont le premier arc s'est terminé dernièrement aux Etats-Unis. Enfin, nous terminerons par donner notre avis sur la saison 1 de Peacemaker afin de se préparer tout doucement à la find e la saison 2.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à ce soir 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

