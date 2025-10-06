Un premier aperçu pour Predator: Badlands, prequel du film du même nom

  1. Accueil
06 Octobre 2025 par Jeff 0 flick
Au mois d'août, nous vous dévoilions l'arrivée chez Marvel du titre Predator: Badlands, prequel du film du même nom. Aujourd'hui, nous avons un premier aperçu de ce titre écrit par Ethan Sacks et dessiné par Elvin Ching.

Voici les images dévoilées :

 

  

  

LA CHASSE COMMENCE. Dans ce one-shot, un jeune guerrier Yautja reçoit une tâche apparemment simple de son père : récupérer une pièce de technologie d'un vaisseau spatial abandonné qui s'est écrasé il y a des années. Cependant, à l'intérieur, une ancienne et mortelle menace guette.

Le titre est attendu pour le 12 novembre.

