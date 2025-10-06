  1. Accueil
[Preview VO] Marvel Knights: Punisher #1

06 Octobre 2025
La preview VO de Marvel Knights: Punisher #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jimmy Palmiotti et est dessiné par Dan Panosian. Edité par Marvel, il sortira le 8 octobre pour 4.99$.

LE MONDE À VENIR S'ÉLARGIT ! L'un des autres piliers de MARVEL KNIGHTS entre dans la mêlée avec THE PUNISHER ! Comment Frank est-il passé du tueur de tueurs que vous connaissez à l'homme que vous avez rencontré dans LE MONDE À VENIR ?! Le co-fondateur de Marvel Knights, Jimmy Palmiotti, et l'artiste extraordinaire Dan Panosian vous offrent l'un des comics les plus sauvages jamais réalisés !

 

 

 

 

