Marvel's Wolverine : analyse du trailer

04 Octobre 2025 par Jeff 0
Un premier aperçu du gameplay pour le jeu-vidéo Wolverine par Insomniac. Du sang, une sentinelle, Logan, du sang, Mystique, du sang, Omega Red et du sang sont au programme ! Sortie prévu pour l'automne 2026.

 

 

