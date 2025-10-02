Replay du Twitch du jeudi 02/10 : Alice in Borderland, Marvel's Wolverine, Une bataille après l'autre...

Rejoignez-nous et partagez votre avis !

Bonjour tout le monde,

Les vidéos liées à notre dernier live sont à présent toutes disponibles.

Vous les trouverez ci-dessous :

Marvel's Wolverine : analyse du trailer

Les numéros #1 de la VO #21 (Absolute Evil, Vampirella, Spider-Man Noir...)

Notre avis sur Une bataille après l'autre

Notre avis sur Alice in Borderland (Saison 3)

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

- - -

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch... c'est ce soir 20h ! Nous commencerons par le classique "Les numéros #1 de la VO". Nous parlerons de l'univers Absolute, de Vampirella ou encore de Spider-Man. Nous continuerons avec notre avis sur la troisième et dernière saison d'Alice in Borderland. Ensuite, nous basculerons sur le film Une bataille après l'autre. Enfin, nous terminerons par donner notre avis sur le trailer de Marvel's Wolverine.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à ce soir 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

