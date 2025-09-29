  1. Accueil
  3. X-Men '97 : Ross Marquand tease une saison 2 très, très sombre avec plein de morts

29 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
La série animée X-Men de 1992 a toujours eu énormément de succès auprès des fans. C'est donc avec un certain intérêt que l'annonce de la série X-Men '97, suite de la série de 92, a été suivie.

Lors de la FanX Salt Lake Comic Convention, Ross Marquant (la voix du Professeur X et d'Apocalypse pour les Etats-Unis) a pris la parole concernant la saison 2. Et visiblement, il va y avoir de l'action ! Voici ce qu'il a déclaré :

Je joue aussi Apocalypse dans la prochaine saison, donc il y a beaucoup de scènes pour moi en tant qu'Apocalypse. Je suis vêtu de haillons, ce qui est un peu bizarre, mais oui. [Je suis] étonné que Disney l'ait approuvé parce que c'est tellement sombre. C’est très, très sombre. Beaucoup de gens meurent, et tant de personnes n’en parlent pas. Je dis juste la vérité.

Pour rappel, la saison 2 sortira l'an prochain. 

