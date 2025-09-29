[Preview VO] X-Men: Age of Revelation Overture #1

La preview VO de X-Men: Age of Revelation Overture #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jed MacKay et est dessiné par Ryan Stegman. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 1er octobre pour 5.99$.

L'HÉRITIER SE LÈVE – LA RÉSISTANCE S'ENFLAMME ! X ANNÉES PLUS TARD, les Territoires de la Révélation s'étendent de l'Atlantique au Mississippi – une utopie mutante dirigée par l'héritier d'Apocalypse. Mais sous la surface, la rébellion gronde. Alors qu'une équipe hétéroclite de X-Men frappe depuis l'ombre, la Révélation fait face à des menaces internes. Tout commence ici – l'aube de l'ÂGE DE LA RÉVÉLATION !