  1. Accueil
  2. Actualités
  3. [Preview VO] X-Men: Age of Revelation Overture #1

[Preview VO] X-Men: Age of Revelation Overture #1

29 Septembre 2025 par Jeff 0 aipt
[Preview VO] X-Men: Age of Revelation Overture #1

La preview VO de X-Men: Age of Revelation Overture #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jed MacKay et est dessiné par Ryan Stegman. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 1er octobre pour 5.99$.

L'HÉRITIER SE LÈVE – LA RÉSISTANCE S'ENFLAMME ! X ANNÉES PLUS TARD, les Territoires de la Révélation s'étendent de l'Atlantique au Mississippi – une utopie mutante dirigée par l'héritier d'Apocalypse. Mais sous la surface, la rébellion gronde. Alors qu'une équipe hétéroclite de X-Men frappe depuis l'ombre, la Révélation fait face à des menaces internes. Tout commence ici – l'aube de l'ÂGE DE LA RÉVÉLATION !

 

 

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Un personnage de Marvel Rivals débarque dans Venom #250 !

Un personnage de Marvel Rivals débarque dans Venom #250 !

29 Septembre 2025

Une grande première dans les comics pour le personnage !

[Preview VO] Spirits of Violence #1

[Preview VO] Spirits of Violence #1

29 Septembre 2025

Les Ghost Riders s'unissent ! 

X-Men : Age of Revelation

X-Men : Age of Revelation

29 Septembre 2025

On vous dit tout sur l'event X-Men de 2025

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire