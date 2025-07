Teasing du numéro final de Krypto: The Last Dog of Krypton

Le synopsis du numéro final de Krypto: The Last Dog of Krypton a été dévoilé. Nous retrouverons Ryan North au scénario et Mike Norton au dessin. La cover sera réalisée par Jae Lee et une variant cover sera réalisée par David Talaski.

Voici le synopsis :

Krypto a rejoint le Kansas, mais il reste encore tant de kilomètres entre lui et Superboy. Lorsqu'il est témoin d'une invasion – une situation à laquelle un chien doté de super pouvoirs pourrait peut-être l'aider – Krypto fait un choix qui l'aidera à redevenir le chien qu'il a toujours voulu être. Un chiot perdu depuis longtemps retrouve enfin le chemin de la maison dans ce final touchant… et vous croirez qu'un chien peut voler. UN FINAL TOUJOURS PLUS BEAU !

Pour rappel, la série a débuté le mois dernier. Vous trouverez notre avis sur le premier numéro ici.

Krypto: The Last Dog of Krypton #5 sortira le 15 octobre pour 3.99$.