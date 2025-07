Paul Dini co-scénariste d'un titre Superman

C'est à travers les sollicitations du mois d'octobre que nous venons d'apprendre la chose. Paul Dini sera co-scénariste de Superman Red & Blue 2025 Special #1. Il sera accompagné dans sa tâche par Dan Abnett, Michael Walsh et Rainbow Rowell. Au dessin, aurons Caitlin Yarsky, Michael Walsh (yep, il fera les deux) et Cian Tormey, entre autres. La cover sera signée Chris Samnee.

La série culte, nominée aux Eisner Awards, revient avec un one-shot spécial pour couronner l'année monumentale de Superman ! Découvrez des visions de l'Homme d'Acier dans ses couleurs emblématiques, le rouge et le bleu, présentées par les meilleurs scénaristes et dessinateurs de comics. Paul Dini s'envole de Gotham à Metropolis pour une histoire touchante. Pendant ce temps, Dan Abnett (Titans) livre à un journaliste le scoop du siècle sur Superman, Michael Walsh (Exquisite Corpses) fait ses débuts chez DC, et Rainbow Rowell (Runaways) revisite Lois et Clark !

Le numéro sortira le 8 octobre pour 5.99$.