Nous sommes passés à deux doigts d'un film Krypto avec Superman en personnage secondaire

C'est lors d'une interview avec Josh Horowitz à travers son podcast Happy Sad Confused que James Gunn a dévoilé une anecdote pour le moins surprenante. 'Fin... surprenante... connaissant Gunn, ce n'est qu'à moitié surprenant mais passons. Lors de ladite interview, il a dévoilé que lorsque DC Studios lui a proposé de faire un film Superman en 2018, il était hésitant et de là, ils ont proposé une suide à Suicide Squad. Mais que voilà, Gunn semblait également hésitant concernant cette suite. Au final, il a donc trois projets qui lui sont passés par la tête à cette époque.

Voici ce qu'il a déclaré à ce sujet :

J'ai pris trois idées différentes pour DC et je les ai écrites, j'ai commencé à jouer avec elles et je vais révéler ici pour la première fois que l'une d'elles était un film sur Krypto, avec Superman qui poursuit Krypto. Je ne me souvenais plus vraiment de cette anecdote jusqu'à aujourd'hui. Krypto était l'élément central, et Superman un personnage secondaire, ouais.