Bradley Cooper était en lice pour le rôle de Lex Luthor

C'est une histoire qui remonte à deux ans. A cette époque, une rumeur faisait état de James Gunn qui avait contacté un ancien acteur de Gardiens de la Galaxie vol 3 pour tenir le rôle de Lex Luthor. Jusque-là, rien de bien surprenant. Après tout, Gunn a clairment ses acteurs préférés et ils sont presque tous dans les Gardiens à un moment ou à un autre. Rapidement, le nom de Will Poulter (Warlock) a fini par sortir du lot.

Aujourd'hui, James Gunn nous explique qu'en réalité, il avait contacté Bradley Cooper (Rocket Raccoon).

J'ai discuté avec Bradley. Mais je voulais que Lex soit du même âge que Superman [de David]... Je ne l'ai pas écrit en pensant à un âge précis, mais je pense que Lex Luthor est important pour Superman, et je pense qu'il est important pour l'avenir de l'univers DC, et j'ai pensé qu'il valait mieux [opter pour Nicholas], mais oui, Bradley aurait été un excellent Lex. Bradley est excellent dans tous les domaines.

Effectivement. Il y a quinze ans de différence entre les deux acteurs. Si Gunn veut vraiment aller de l'avant avec son Lex, 35 ans, c'est mieux que 50 ans bien qu'il ne s'agisse pas non plus d'une règle d'or. Après tout, l'immense Ian McKellen a bien commencé à jouer Magneto à l'âge de 61 ans et cela ne l'a pas empêcher de tenir le rôle jusqu'en 2014 donc jusqu'à ses 74 ans.

La suite, nous la connaissons. Bradley Cooper est bien dans le film mais dans le rôle de Jor-El.