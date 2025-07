James Gunn s'exprime sur la future Wonder Woman

Cette fois encore, c'est pour mettre fin à certaines rumeurs que le co-président de DC Studios, James Gunn, a décidé de prendre la parole. La dernière rumeur en date ? L'équipe créative serait à la recherche d'une actrice ayant avant tout percé à la télévision, un peu comme Milly Alcock pour Supergirl. Voici ce que Gunn a déclaré sur le sujet :

Jamais au grand jamais je prendrai un rôle majeur en me basant sur ce que les acteurs ont fait à la télévision, au cinéma ou je ne sais quoi. Tout sera basé sur le casting. Je n'ai pas fait appel à Milly de par son passé, mais parce qu'elle était la meilleure pour le rôle. Mais nous ne sommes pas en train de caster Wonder Woman, nous ne sommes même pas en train d'en discuter, pas avant que le script soit terminé. Wonder Woman est une priorité mais on ne peut pas dire que c'est une procédure accélérée. Rien ne sera tourné avant d'être sûr que le script soit bon.