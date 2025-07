Superman passe la barre des 300 millions de dollars

Selon The Hollywood Reporter, Superman de James Gunn a passé la barre des 300 millions de dollars hier notamment grâce à de beaux chiffres tout au long de la semaine aux Etats-Unis faisant monter les recettes nationales à 177 millions de dollars.

Pour ce qui est de la semaine à venir, il ne devrait pas y avoir de problème particulier. Superman a en face de lui Jurassic World: Rebirth, F1 : The Movie, How to train your dragon et Jujutsu Kaisen. Dans cette liste, le film est plus dangeureux est Jurassic World: Rebirth, ce qui n'empêche pas Superman de faire deux fois plus de recettes que lui (attention, nous parlons toujours des Etats-Unis).

Les prochains "gros films" à sortir sont I Know What You Did Last Summer et Les Schtroumpfs. Deux films qui devraient réaliser moins de 13 millions de dollars lors de leur ouverture. En somme, jusque-là, tout va bien !

