James Gunn répondu aux fans et s'exprime sur différentes rumeurs

Le réalisateur et co-président de DC Studios James Gunn a de nouveau répondu à une série de questions des fans et à confirmer (ou non) certaines rumeurs. Il y en avait beaucoup alors comme la plupart des sites US, nous allons nous contenter de vous transmettre ses réponses :

Waller est toujours en développement et ne deviendra pas une série Checkmate.

Kevin Feige n'a pas été invité à voir Superman.

Il ne comprend pas le débat autour du fait que le costume de Batman devrait avoir les yeux blancs.

Gunn a son mot à dire sur l'apparence des costumes du DCU mais se réfère généralement à celui qui réalise le film.

DC Studios ne se mettra pas à courir après des acteurs qui n'aiment pas les films de super-héros.

Attendez-vous à voir des super-héros avec des costumes différents au fil des films.

Le casting de Teen Titans ne débutera pas en automne.

DC Studios n'est pas en train de caster Batman.

D'autres projets liés au DC sont proches de recevoir le feu vert.

A noter que Gunn est également revenu sur le boycott du film prévu par un groupe de fans notamment à travers le #restoreTheSnyderVerse. Voici ce qu'il a répondu :

LOL, je crois que nous survivrons. Je ne crois pas que les huit bonhommes qui écoutent ce type vont impacter la tournure des évènements.

Enfin, il a également précisé que l'une de ses déclarations a été mal interprêtées à propos de Lanterns. Lorsqu'il parlait de série ancrée, cela voulait dire qu'elle aura une approche réaliste. Pas que les personnages seront systématiquement sur Terre.

Alors, laquelle de ces réponses vous motive le plus ?