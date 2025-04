[Sorties Comics] Mercredi 30 Avril

Panini Comics



Pas de note

Nés en 1997 dans un monde où les Quatre Fantastiques et les Avengers sont présumés morts, les Thunderbolts comptent dans leurs rangs certains des pires criminels de l’univers Marvel. Revivez l’histoire de ces personnages au travers d’une dizaine d’histoires inoubliables.

(Contient les épisodes US Tales of the Marvel Universe (1997) 1 (III), Thunderbolts (1997) 1, 12, 110, 144 et Annual '97, New Thunderbolts (2004) 1, Enter the Heroic Age (2010) 1 (V), Thunderbots (2012) 1, Thundebolts (2016) 1, Thunderbolts (2022) 1 et Thunderbolts (2023) 1, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : THUNDERBOLTS 1-2, MARVEL DELUXE : DARK AVENGERS PRELUDE, MARVEL STARS 1, MARVEL KNIGHTS 9, 100% MARVEL : THUNDERBOLTS WORLDSTRIKE, MARVEL MUST-HAVE : THUNDERBOLTS NO QUARTER et inédit)

Prix : 27€