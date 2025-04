[Sorties Comics] Mercredi 23 Avril

Panini Comics



Pas de note

Alexander Freed, John Jackson Miller, Andrea Mutti, Dave Ross…



L'Empire Sith déclare la guerre à la République Galactique. Le Conseil Noir des Sith prétend vouloir la paix, mais des espions des deux camps menacent l'aboutissement des tractations. Pendant ce temps, l'apprenti Teneb Kel embarque pour une mission très spéciale.

(Contient les épisodes US Star Wars: Old Republic (2010) 1-6, Star Wars: Old Republic – The Lost Suns (2011) 1-5, Star Wars: Lost Tribe of the Sith - Spiral (2012) 1-5 et Star Wars Visionaries (2005) 1 et Star Wars Tales (1999) 17 (extraits))

Prix : 34€