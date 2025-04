Kyle Higgins et Dan Mora annoncent Immortal Legend Batman lors du C2E2

C'est lors de la C2E2 que les auteurs ont annoncé la chose. Il va y avoir une nouvelle série Batman sur les rails mais avec une approche un peu différente. Cette fois, il y aura une influence japonaise et plus particulièrement des éléments tokusatsu (des effets spéciaux style japonais donc). Le projet sera tenu par Kyle Higgins et Dan Mora aux côtés de Mat Groom, Erica D'Urso et Igor Monti. La série sera composée de six numéros.

A son sujet, Higgins a expliqué que les lecteurs peuvent s’attendre à voir des éléments sympas et reconnaissables comme des transformations de style mécha/armure, des mouvements de combat spécifiquement nommés, une équipe qui s’agrandit progressivement, et plus encore.

Et pour finir, voici quelques images :

Le top départ est prévu pour le 27 août 2025.