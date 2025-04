Preview VO Godzilla Vs The Incredible Hulk #1

La preview de Godzilla Vs The Incredible Hulk #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Gerry Duggan et est dessiné par Giuseppe Camuncoli. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi pour 4.99$.

ROUND 2 : VS. L’INCROYABLE Hulk ! Le général ROSS n’a aucune tolérance pour les monstres sous quelque forme que ce soit. Avec sa force d’intervention anti-kaiju LES THUNDERBOLTS, il a abattu ou emprisonné les plus grands et les plus méchants monstres de la planète : Fin Fang Foom, Mothra, Kumonga, et même Hulk . Maintenant, il ne lui reste plus qu’à réaliser la grande chasse de toutes, celle de... GODZILLA. Mais les efforts des Thunderbolts pour mettre au pas leur dernier monstre pourraient bien aboutir à la bataille royale la plus destructrice qui ait jamais secoué la terre. Il est temps de découvrir qui est vraiment le plus fort ! DEUXIÈME ROUND D’UNE SÉRIE DE SIX ONE-SHOT !

Vous trouverez la cover et les variant covers en fin de news.

Pour rappel, Justice League Vs Godzilla Vs Kong premier du nom est sorti en août 2024 du côté d'Urban Comics. Si vous désirez vous le procurer et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez à le commander en passant par ce lien puis en cliquant sur "acheter sur BDFugue".