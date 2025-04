Preview VO Superior Avengers #1, Doom Vs Annihilus

La preview de Superior Avengers #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Steve Fox et est dessiné par Luca Maresca et Kyle Hotz. Edité par Marvel, il sortira le 16 avril pour 4.99$.

CE NE SONT PAS LES AVENGERS DE TON PAPA ! Et il est venu un jour, pas comme les autres, où le Docteur Fatalis a régné sur le monde... et il avait besoin d’une équipe AVENGERS à lui ! Kristoff Vernard, fils de VICTOR VON DOOM, a été chargé de construire la nouvelle itération des héros les plus puissants de la Terre ! Mais qui sont ces héros en herbe ? Et comment sont-ils devenus les SUPERIOR AVENGERS ? Découvrez-le quand STEVE FOXE ET LUCA MARESCA vous apporteront une histoire pas comme les autres avec, pour paysage, ONE WORLD UNDER DOOM !