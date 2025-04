Deuxième impression pour la deuxième vague de titre Absolute (Green lantern, Flash et Martian Manhunter)

DC Comics continue son petit bonhomme de chemin avec son univers Absolute. Et après la première vague (qui a eu le joli succès que nous lui connaissons), c'est finalement la deuxième vague qui a terminé de se dévoiler mercredi de la semaine dernière avec l'arrivée d'Absolute Green Lantern #1.

Et si nous n'avons pas les chiffres exacts, il semblerait que le succès ait été au rendez-vous puisque les trois titres (Absolute Green Lantern , Absolute Flash et Absolute Martian Manhunter ) vont repartir pour un tour. La deuxième impression est lancée et ces trois numéros seront, pour les intéressés, disponibles pour le 21 mai. Par contre, aucune info concernant une cover supplémentaire n'a été annoncée.

Toujours du côté des réimpressions, les titres Amazing Spider-Man #1 (Marvel) et I was a Fashion School Serial Killer #1 (Image) vont également y passer. Le 21 mai pour le titre Marvel et le 7 mai pour le titre d'Image Comics. Pour le premier, il y aura la cover de Pepe Larraz ou la variant de Ryan Stegman tandis que pour le second, il y aura cover régulière de Jae Lee mais en noir et blanc.