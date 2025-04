Immortal Thor se termine au numéro 25 (avec sa mort) mais le retour de la série est déjà prévue

Les détails des trois prochains numéros de The Immortal Thor ont été dévoilés. Comme annoncé par Marvel Comics il y a peu, nous nous approchons bel et bien de la mort de l'immortel Thor (ouais, Marvel se la joue philosophique). L'évènement aura lieu lors d'Immortal Thor #25, un numéro qui marquera, au passage, la fin de la série régulière. Tout du moins pour quelques mois.

En effet, il a d'ores et déjà été annoncé que la série serait de retour un peu plus tard cette année. La logique ? Disons que c'est un petit peu dans l'air du temps pour les éditeurs de recommencer très rapidement au numéro #1 afin de récupérer de nouveaux lecteurs (souvent, c'est également l'occasion de changer l'équipe créative sauf que, dans ce cas précis, nous savons que la nouvelle série Thor serait aussi scénarisée par Al Ewing, le scénariste actuel). Mais laissons de côté l'envers du décor pour revenir à notre Immortal Thor #25 si vous le voulez bien.

Voici le synopsis du titre :

L’HISTOIRE SE TERMINE...

À la fin de son récit, Thor entra à grands pas dans Vidblainn, troisième pays des morts, d’où rien ne pouvait revenir. Et là, au-delà de toutes les batailles, au-delà de tous les soucis, il s’est tenu debout et a combattu pour la Justice une dernière fois – contre le grand Serpent qui portait son propre visage et tenait son propre marteau. C’était l’histoire de l’IMMORTEL Thor ... et la décision de son destin.

Le numéro sera dessiné par Justin Greenwood et Jan Bazaldua. Sa sortie est prévue pour le 2 juillet.