[Sorties Comics] Vendredi 11 Avril

Urban Comics

1880. Le légendaire Jack l'éventreur est l'ennemi public no 1 et sévit dans les rues de Gotham. Mais dans cet univers alternatif, le tueur en série va se heurter à une autre légende nocturne : Batman. Pris dans une conspiration dont il est la victime, le Chevalier Noir nous entraîne à l'époque victorienne où l'obscurité de la nuit n'est troublée que pas la lueur fébrile et tremblante des réverbères de Gotham City.

Contenu vo : Batman: Gotham By Gaslight + Master of the Future + Convergence: Shazam! #1-2

Prix : 18€