[Sorties Comics] Mercredi 09 Avril

Panini Comics



Pas de note

À l'occasion de la sortie du film, retrouvez plusieurs aventures mémorables des Thunderbolts, signées Kurt Busiek, Fabian Nicieza, Mark Bagley, Warren Ellis, Mike Deodato Jr, ainsi qu’un épisode inédit signé Jim Zub et Jon Malin.

(Contient les épisodes US Incredible Hulk (1962) 449, Thunderbolts (1997) 0, 10 et 116, New Thunderbolts (2005) 7, Dark Avengers (2012) 175 et Thunderbolts (2016) 4, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : THUNDERBOLTS 1, MARVEL DELUXE : DARK AVENGERS PRELUDE, AVENGERS EXTRA 7 et inédit)

Prix : 8.99€